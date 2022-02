Na balkonech povlává nesourodě pověšené prádlo. Tu tepláky, tu květinové povlečení, ze šňůry visí i umělohmotná květina. Balkonové výplně jsou místy rozbité, jinde jsou z kovu. Občas chybí sklo i v balkonových dveřích. „A to se běžte podívat ze zadní strany. Je to hotová džungle,“ pobízí sedmdesátnice, která uklízí před panelákem na kadaňském sídlišti B. „Nestačí, že tu řvou, dělají bordel a že po nich uklízím papíry, petky a rozbité sklo,“ zlobí se.

Pohled do vnitřního traktu dává seniorce za pravdu. Fasáda kolem vchodových dveří je počmáraná, hlavně je v ní ale nepochopitelně několik velkých děr. Jedna má skoro půl druhého metru.

„Ti kdo to udělali, řeší svůj světobol,“ myslí si Marek, muž s delšími slepenými vlasy, který postává u vchodu se skupinou náctiletých. „Žijí v hnusných bytech, platí majiteli nehorázné peníze a neví, jak z té situace ven. Mají vztek. Vidí, že ostatní jsou na tom dobře a nechápou, proč oni ne. Tak třeba začnou dloubat do omítky,“ má své vysvětlení.

Lidé, kteří žijí na „béčku“ přes dvacet let, si stěžují, jak šla úroveň jejich bydlení dolů. „Nejhorší je to posledních pět let,“ odhaduje jedna z místních obyvatelek.

Jejímu zhruba čtyřicetiletému sousedovi vadí hlavně randál z bezdrátových reproduktorů, kterými si mladí na ulici přehrávají hudbu z mobilů. „A aby toho nebylo málo, zkopali tady pána z vedlejšího vchodu. Nejdřív na něj ti kluci pořvávali a uráželi ho, pak ho zbili. Bylo jich šest na jednoho, hrozně ho zmalovali,“ popsal zhruba měsíc starou událost.

Situaci na béčku chce město Kadaň řešit po vzoru Chomutova. Plánuje, že tam vykoupí některé z bytů, aby získalo nad lokalitou alespoň částečnou kontrolu.

„Půjdeme po bytech s problémovými nájemníky a pokusíme se domluvit s vlastníky na odkupu,“ uvedl starosta Jiří Kulhánek (ODS). „Byty budeme dále využívat pro sociální účely, nastěhujeme do nich ale lidi, kteří posílají děti do školy, našli si zaměstnání, a s nimiž budeme i nadále pracovat. Jednoduše slušné rodiny, díky kterým se nám podaří situaci postupně naředit,“ zdůraznil.

Předběžně má město vytipovaných pět bytů. Dispozici mají 1+1 až 3+1 a cenové rozpětí od 950 tisíc do 1,6 milionu korun. Město by je rádo pořídilo za dotaci poskytovanou ministerstvem pro místní rozvoj. Pokud ale s žádostí neuspěje, radní navrhují koupit je z rozpočtu. Rozhodovat o tom bude zastupitelstvo. „Náš plán je koupit prvních pět bytů v březnu, v dubnu. Pak bychom šli ještě do dalších,“ podotkl starosta.

Postupně chce vedení města celé sídliště změnit v dobrou adresu. Pomoct v tom má přestavba komplexu Slovan na startovací byty pro mladé, vykoupit chce také nedaleký komplex Labyrint, kde bylo donedávna hlučné pohostinství.

Se systémovým výkupem bytů pro sociální bydlení začal před třemi lety Chomutov jako první v České republice. Využil finance z evropských dotací. Jeho přístup se opírá o propagaci, odbornou podporu a důsledné dodržování pravidel. Počin města dobře hodnotí odborníci a vládní agentura pro sociální začleňování.

Kadaň chce tuto cestu vyzkoušet v kombinaci s takzvaným prostupným bydlením, kterou uplatňuje už několik let. V Prunéřově má několik typů bydlení v úrovni od nuly do dvojky. Na nejspodnější příčce je noclehárna, jednička označuje bydlení v holobytě, kde si nájemníci topí v kamnech. Odtud mohou postoupit do dvojky, jestliže mají zájem na sobě pracovat a chodit do zaměstnání. Ta je na úrovni standardního bydlení ve městě, stále se ale nachází daleko ve vyloučené lokalitě. Nejvyšší metou je dostat se do trojky, což je návrat do bytu ve městě. Podle starosty se tímto způsobem podařilo vrátit kolem dvaceti rodin, zpět zatím putovala jediná.

Nově získané byty by město využívalo právě pro lidi, kteří to svou snahou dotáhli na "trojkové" bydlení.