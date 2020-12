Lidé, kteří žijí v Hoře sv. Šebestiána na Chomutovsku, mají plné zuby sexuální turistiky. V příhraniční obci o zhruba třech stovkách obyvatel je devět „vykřičených“ domů, kam se v noci sjíždějí zákazníci. Když nemůžou najít podnik, zvoní na místní, popíjejí venku, křičí a občas dojde k bitce. Ráno jsou v ulicích poházené lahve s německými etiketami.

„Chceš se urvat? Jeď do Hory sv. Šebestiána. Tohle se píše na jedné facebookové stránce v Německu, kterou mi ukazoval kamarád,“ zmínil starousedlík Pavel Karásek. Jeho úpravný domek stojí přímo naproti nejhoršímu vykřičenému domu v obci. Honosí se názvem Ambra. Další podnik je poblíž a vedle se zřejmě klube konkurence.

Jak jeho život v sousedství těchto podniků vypadá? Noční hosté mu hlučí a pokuřují před okny, občas tam i kálí. „Vypnuli jsme si zvonek, protože nám na něj v noci zvonili i čtyřikrát v týdnu a raději si do oken nedáváme vánoční výzdobu,“ zmínil. Světla totiž navádějí noční návštěvníky, a ti nerozlišují. „Další věc je, že není možné, abychom si poseděli s manželkou třeba v hostinci, protože by sdílela toaletu se šlapkami. Kdyby chtěl člověk svůj dům prodat, bez ohledu na to, kolik do něj investoval, nedostane za něj ani 600 tisíc,“ dodal rozhorleně.

Návštěvy sexturistů špatně snášejí i jeho sousedé, kteří bydlí o ulici dál. „Největší problém je, že máme dvacetiletou dceru. Kdykoli vyjde z domu, zastavují u ní auta, troubí nebo ji pronásledují. Doprovázíme ji i na autobusovou zastávku, protože o ni máme strach,“ uvedla žena, která se sem s rodinou přistěhovala před třemi lety. „Tenkrát jsem netušila, do čeho jdeme. Myslela jsem, že nejhorší bude vyrovnat se s tím, že je dům u frekventované silnice. Je to ale jinak. Kolem našeho plotu jezdí kunšafti k tomu nejšpinavějšímu bordelu ve vesnici. Mají tam nejlevnější šlapky, tak se tam stahuje samá verbež. Když projíždějí, vyhazují z okýnek lahve. Postavili jsme si kvůli tomu vysokou betonovou zeď, takže už to nemáme v zahradě,“ dodala.

Podle místních velké zlepšení nepřišlo ani během pandemie covidu, kdy se omezuje pohyb přes hranice a pohyb obecně. „Dnes třeba odjížděl poslední zákazník ve čtyři ráno. Jaká byla frekvence příchozích, se dá ráno vyčíst ze stop ve sněhu. Když mají bordely zhasnuto, ještě to neznamená, že zavřely. Tak pět jich stále jede,“ odhadl s trpkostí v hlase Pavel Karásek. „Jak to, že neudeří policie? Když někdo hraje za lockdownu karty v hospodě, vlítne tam útvar rychlého nasazení a něco takto do očí bijícího nechávají být,“ kritizoval.

Nespokojení obyvatelé se kvůli neblahým zkušenostem i strachu z nočních návštěvníků obracejí na vedení obce. Tlačí na něj, aby zajistilo změnu. Podle starostky je to ale boj s větrnými mlýny. „Domy nejsou vedené jako noční kluby, ale jsou určené pro soukromé bydlení a s majiteli je těžká domluva. Bydlí spokojeně jinde, dopady toho, co se u nás děje, se jich netýkají,“ poznamenala starostka Lenka Štelcichová. „Mají to tady jen jako kasičku,“ shrnula s hořkou ironií.

I ona a její rodina naráží na temnou stránku tohoto byznysu a dobře chápe obavy místních. „Když jsme seděli s manželem a dětmi v létě u ohně, jakýsi Tunisan – přistěhovalec do Německa – nám vyhrožoval, že nás podřeže. Byl opilý a na cestě z podniku. Kumpáni mu zřejmě ujeli,“ přidala dva roky starou zkušenost.

Aktuálně obec přijala dvě vyhlášky. Jedna staronová, která zakazuje nabízení sexuálních služeb, byla vztažená na celý katastr Hory sv. Šebestiána. Podmínky ve vesnici ovšem příliš nezmění. Vliv má na pouliční prostituci, která z ní vymizela. Více si vedení slibuje od takzvané policejní hodiny, která nařizuje v nejzasaženějších lokalitách klid ve 22 hodin. Díky vyhlášce bude podle starostky lépe vymahatelný policií. Apeluje ale, aby ji místní skutečně volali. „To, že na nás budou křičet na zastupitelstvu, nepomůže. Nemáme ani jedinou oficiální stížnost, které bychom mohli přiřadit číslo. Zvenčí to tedy vypadá, že žádný problém nemáme, přitom tu je a jaký,“ upozornila.

Policie vede od ledna loňského roku v Hoře sv. Šebestiána jen jeden přestupek proti veřejnému pořádku a čtyři proti občanskému soužití. „Většinou jde o různá slovní, případně fyzická napadení nebo nevhodné chování na veřejnosti,“ uvedla policejní mluvčí Miroslava Glogovská s doplněním, že ale nejsou spojována s provozováním prostituce. „Na Policii České republiky se však opětovně obrátilo vedení obce, podle něhož si občané stěžují na narušování veřejného pořádku právě v souvislosti s provozováním prostituce,“ doplnila.