Proti mrzačení, týrání a zabíjení. Severočeské zoo pomáhají chránit outloně

Ústecký kraj - Zařízení podporují program na záchranu týraných primátů. Pašeráci i noví majitelé připravují roztomilým zvířatům peklo na zemi.

Mládě outloně malého.

Je malý, chlupatý a roztomilý. Ale také divoký a jeho domovem je prales. Po celém světě brojí ochránci zvířat i odborníci z řad zoologů proti novému chovatelskému trendu, kdy si lidé pořizují jako domácí mazlíčky divoce žijící polopice outloně váhavé (kukangy). S tím jim pomáhají i všechny tři zoo v Ústeckém kraji.

Domovinou outloňů je indonéský ostrov Sumatra. Přestože jde o ohrožený druh chráněný národními i mezinárodními zákony, míří kvůli svému roztomilému vzhledu stovky ulovených outloňů přes černý trh do domácích chovů po celém světě. Podle údajů mezinárodního projektu The kukang rescue program jich ale z černého trhu neodejdou dvě třetiny živé.

Krutí překupníci

Přispívají k tomu kruté praktiky překupníků. „Obchodníci jim kleštěmi bez umrtvení vytrhají všechny zuby, aby budoucí majitele nepokousali. Outloni pak buď vykrvácí, nebo podlehnou infekci,“ říká mluvčí děčínské zoo Alena Houšková.

Za posledních 20 let klesla kvůli černému obchodu populace outloňů o 30 procent. Řada projektů se proto snaží černý obchod s outloni potlačit. Česko má přímo na Sumatře tým odborníků, který nyní v kampani shání finance pro dovybavení kliniky, kde veterináři napravují škody po pašerácích.

Ústí, Chomutov i Děčín

Pomáhají s tím i zoologické zahrady v Ústí, Chomutově a Děčíně. „Každá zoo má za povinnost podporovat nějaký program takzvaně in-situ, tedy přímo na místě,“ vysvětluje Houšková. „My jsme si vybrali záchranný program pro outloně. V naší zoo je chováme, návštěvníci si je mohou prohlédnout v expozici Rajské ostrovy,“ dodává.

Zoologické zahrady podporují kampaň především marketingově. „Zajišťujeme reklamu a finanční podporu projektu,“ dodává mluvčí chomutovského zooparku Martin Šopf.

Pokud máte zájem se o kampani dozvědět více a třeba ji i podpořit, navštivte stránku Darujme.cz, kde následně hledejte rubriku zvířata.

Důležité informace o outloních Outloni jsou jedovatá zvířata. Na vnitřní straně loktů mají žlázy, které produkují tekutý, žlutavý a silně zapáchající sekret. Ten obsahuje toxin, který je při smíchání se slinami aktivován v jed, což činí z outloňů jediné jedovaté primáty na světě. Outloni jed využívají k obraně sebe i svých mláďat. Tento jed je přitom nebezpečný i pro lidi! Kousnutí od outloně je silně bolestivé a velmi špatně se hojí. Jsou známy případy, kdy způsobilo dokonce i smrt!



Obchodníci outloňům krutě vytrhávají zuby. Než se outloni dostanou do rukou svých nových majitelů, obchodníci jim velmi často bez jakéhokoliv umrtvení vytrhají nebo uštípnou zuby. To často vede ke vzniku infekcí, které mnohdy končí smrtí zvířete. Obchodníci to dělají proto, aby outloni nemohli pokousat své nové majitele a stali se tak manipulovatelnějšími a „vhodnějšími“ mazlíčky. Pokud outloni s vytrhanými zuby přežijí, jsou odsouzeni strávit zbytek života v zajetí, jelikož již nikdy nebudou moci být vypuštěni do volné přírody.



Outloni na trzích a v domácnostech velmi trpí. Jsou to noční primáti, hluk a denní světlo je velmi stresuje. V přírodě v noci cestují za potravou velké vzdálenosti, proto velmi trpí, pokud jsou vězněni celé dny v malých klecích. V divočině outloni přijímají široké spektrum potravy, která je v zajetí jen velmi obtížně nahraditelná. Kvůli chudé a monotónní stravě, kterou jim obchodníci a noví majitelé poskytují, často trpí nutričními problémy.



