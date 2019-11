Každý měsíc si najdou pár hodin, které věnují babičkám a dědům z domova důchodců. Chodí s nimi na procházky, pomůžou s nákupem, povídají si nad kávou a třeba s nimi i tančí. Dobrovolníky, kteří se snaží zpestřit seniorům dny, mají i v Jirkově. Patří mezi ně například Jiřina Křemenová.

„Chodíváme za nimi s mým známým nejméně dvakrát do měsíce. Čekají na nás a těší se, že probereme události u nás i ve světě,“ nastínila. „Pomáháme jim také s nákupy a o jedné masopustní akci jsme dokonce i tančili. Zářili spokojeností,“ dodala Jirkovanka.

Její docházky do domova pro seniory začaly zhruba před rokem. „Jednou za dva týdny jsme se vídali s mým známým a jeho napadlo, co kdybychom chodili do domova důchodců a povídali si tam takhle nad kávou se seniory?“ přiblížila, kde se vzal prvotní impuls. „Před dvěma lety mi zemřela maminka a pamatuji si, jak se také vždy těšila, až za ní, my děti, zase přijdeme,“ zmínila. I proto nápad podpořila.

Čas se seniory vnímá jako dobře prožitý. Pár hodin si pro ně dokáže vyčlenit, i když jí velkou část energie polyká práce spojená s dojížděním. „Myslím, že setkání jsou oboustranně prospěšná. Pro mě jsou povznášející,“ je spokojená.

Propojení generací

Městský ústav sociálních služeb v Jirkově má 31 dobrovolníků, které spojuje zájem o druhé lidi, laskavost a trpělivost. Spolupracují s ním také místní základní školy, díky čemuž se užitečně propojují generace.

„Pro seniory je to důležité,“ zmínila pracovnice ústavu Blanka Koblicová. „Personál vidí každodenně, setkání s dobrovolníky a dětmi jim ale přináší příjemné oživení. Dostanou se ven a pobaví se,“ dodala.

Pokud se lidé chtějí jako dobrovolníci zapojit do dění a stát se společníky seniorů, mohou kontaktovat v Městském ústavu sociálních služeb v Jirkově koordinátora dobrovolníků. Na osobní schůzce si pak společně ujasní, jakým způsobem může dotyčný dříve narozeným lidem pomoci.

