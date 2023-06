Vidět volně létající velké papoušky je silný zážitek. Zájemci si ho mohli dopřát v sobotu 17. června v kempu Dubina ve Vysoké Peci, kde se uskutečnil sraz chovatelů volně létajících a dalších papoušků.

V kempu Dubina ve Vysoké Peci se setkali chovatelé papoušků. | Foto: Deník/Miroslav Rada

Součástí programu byly přednášky Františka Brzáka, který přišel s tématem Za papoušky do Venezuely, a také veterinářů ze spolku Laguna, jenž se zaměřuje na pomoc papouškům v nouzi.

„Stáváš se navždy zodpovědný za to, cos k sobě připoutal,” připomíná spolek slovy slavného spisovatele Antoine de Saint-Exupéryho. Ne každý chovatel se tím ale řídí, což dobře vědí právě odborníci z Laguny. Ti zajišťují nemocným papouškům odborné veterinární vyšetření a léčbu.

„Zabýváme se nejen jejich zdravotním, ale i psychickým stavem. Vyléčené papoušky postupně začleňujeme do skupin, případně do náhradní domácí péče,” uvedli veterináři Lubica Nečasová a Sebastian Franco, kteří se zúčastnili srazu ve Vysoké Peci. „Veškerou péči se snažíme řešit pozitivní motivací ve skupinových terapiích a formou zábavných her. Nešťastného papouška nelze léčit, proto je pro nás prioritní, aby všichni naši svěřenci žili spokojený život.”