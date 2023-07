Dobré sousedské vztahy jsou základním pilířem české zahraniční politiky. ČR s Německem má nejlepší vztahy v novodobé historii, řekl dnes ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) v pohraničním městě Vejprty na Chomutovsku, kde se sešel s německou ministryní Annalenou Baerbockovou (Zelení). Shodli se na tom, že je důležité, aby hranice mezi oběma zeměmi zůstaly otevřené. Baerbocková uvedla, že je ještě co zlepšovat například při spolupráci zdravotníků.

Annalena Baerbocková na archivním snímku | Foto: Profimedia.cz

Na nemožnost využívat služby německého zdravotnictví poukázala dlouholetá starostka Vejprt Jitka Gavdunová (ODS). "Němci mají nemocnici v Annabergu, který je odtud dvanáct kilometrů, přesto když někdo potřebuje okamžitou pomoc a bojuje o život, tak je vezen do třicet kilometrů vzdálených nemocnic v Kadani nebo v Chomutově nebo pošle operátor vrtulník. Není dohoda mezi zdravotními pojišťovnami. Stejně tak pacienti nemohou k lékaři na druhé straně hranice," řekla ČTK.

Výborně naopak funguje podle ministrů spolupráce českých a německých policistů, kteří mají v pohraničí společné hlídky, a hasičů. Problémům v pohraničí by se mělo podle Baerbockové věnovat na podzim česko-německé fórum v Saské Kamenici. "Naše stánky nemohou stát na německé straně, německé na naší, protože máme každý jiná pravidla finančních úřadů. Nemůžeme provozovat společné informační centrum, které stojí na německé straně, protože náš pracovník by musel dostávat denní dietu za pobyt v cizině nebo by musel pracovat za německou mzdu," uvedla jako příklad konkrétních problémů Gavdunová.

Žili jsme nad poměry a teď je na řadě redukční kúra, říká Jiří Pospíšil

Ministři zdůraznili nutnost zachovat otevřené hranice. "Naše vláda udělá všechno pro to, aby nemuselo dojít k uzavření hranic," uvedl Lipavský. Baerbocková zdůraznila potřebu otevřených hranic pro trh práce. "Otevřené hranice jsou pokladem, o který se musíme starat," řekla. "Kontroly nepotřebujeme a v zásadě ani nechceme," dodala.

Ohledně války na Ukrajině Baerbocková uvedla, že nejdůležitější je nyní vytrvat v pomoci. "Naší společnou ambicí je stát po boku Ukrajiny, dokud nás bude potřebovat," uvedla.

Ministři se dopoledne přivítali na hraničním mostě mezi českými Vejprty a německým Bärensteinem. Tam na ně čekala skupinka demonstrantů, která vyjadřovala pískotem a transparenty v němčině své názory na vojenskou pomoc Ukrajině, boj se změnami klimatu nebo na Evropskou unii. Baerbocková uvedla, že každý má právo vyjádřit svůj názor. Podle ní Evropská unie v časech války jako celek nepochybila.

Pískot skupinek německých občanů

Příjezd ministrů zahraničí Česka a Německa na hranici do Vejprt na Chomutovsku dnes provázel pískot skupinek německých občanů. Ministr Jan Lipavský (Piráti) s německou ministryní Annalenou Baerbockovou (Zelení) se setkali na hraničním mostě mezi českými Vejprty a saským Bärensteinem. Při společném jednání se zaměří na aktuální dění ve střední Evropě či válku na Ukrajině a její dopady na bezpečnost v Evropě.

Na mostě čekalo několik skupinek občanů. Na transparentech měli v němčině hesla, kterými vyjadřovali například nesouhlas s dodávkami zbraní na Ukrajinu, nelibost s bojem proti změně klimatu. Další lidé požadovali, aby Německo vystoupilo z Evropské unie, NATO a Světové zdravotnické organizace (WHO). Policie udržovala protestující v odstupu od delegací.

Běžné rodiny se úsporný balíček dotkne jen velmi málo, řekl Petr Fiala

Po přechodu hraničního potoku si ministři prohlédli fotografie na panelech, které zachycují hranici mezi Vejprty a Bärensteinem v různých letech. Po setkání s hasiči a policisty a rozhovorech se starosty a příslušníky společných česko-německých hlídek o jejich zkušenostech při zajištění bezpečnosti v regionu bude následovat bilaterální jednání. Jeho tématem bude také problematika dalšího rozšiřování Evropské unie, migrace a společná evropská azylová politika. ČTK to řekl mluvčí ministerstva zahraničí Dan Drake.

Naposledy se v Ústeckém kraji kraji sešli na konci května na hranicích v Petrovicích na Ústecku ministři vnitra obou zemí. Tématem byly tehdy kontroly na hranicích. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) tehdy uvedl, že kontroly na vnitřní hranici schengenského prostoru jsou krajním opatřením a v dané chvíli k nim nemusí země přistupovat. Spolková ministryně vnitra Nancy Faeserová řekla, že otevřené hranice jsou důležité pro občany v každodenním životě a nerada by to měnila, proto Německo od znovuzavedení kontrol upustilo.