Lidé ohromeně vstupují do rozpadlého kamenného domu bez střechy, který má nad dveřmi dvě spojená srdce a v dírách po oknech vázičky s jeřabinami. Je plný malovaných obrazů s námětem Krušných hor. Až neskutečně v tomto prostředí působí tóny flétny a harfy, které přicházejí od pódia postaveného vedle další z pěti ruin.

Zaniklá osada Königsmühle opět ožila. Děje se tak jednou do roka, když obdivovatelé Krušných hor uspořádají land art setkání věnované krajinnému umění a pohnuté historii tohoto místa.

Poprvé sem zavítal Erik Hošek z Rotavy. “Musím říct, že je to tady skvělé. Nikdy mě nebavila historie, ve školách se to učí nějakým způsobem. Když ale vidím tohle místo, zajímá mě, co se tu stalo a příběhy lidí, kteří tu žili,” zmiňuje student v pláštěnce a v zablácených botách. “Navíc je tu spousta mladých, dají se tu najít přátelé,” líbí se mu.

Setkání začalo v pátek a pokračovalo do neděle, proto podobně jako mnozí další nocoval ve stanu v lese. Noc sice přinesla liják a ráno nadělilo mléčnou mlhu. Ospalost ale táborníci setřeli v potoce, který se kroutí údolím, a u horkého čaje. Z provizorní hospody si lidé nosili také kávu, čokoládu se šlehačkou, pivo, koláče nebo třeba halušky se zelím a špekem.

Dochovaný historický snímek z Königsmühle. Z osady o pěti domech byli v roce 1945 obyvatelé vysídlení.Zdroj: Deník/Miroslava Šebestová

Každý ze tří dnů nabídl nálož hudby, divadla, vizuálního umění, tvůrčích dílen pro dospělé i děti a také uvolnění v podobě jógy či masáží. Na téma Hledání rovnováhy v Krušnohoří v souvislosti a připravovanou Chráněnou krajinnou oblastí Krušné hory připravil besedu Vladimír Melichar z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

“Existují obavy, že CHKO přinese nějaké zákazy vstupu, omezování sportovně rekreační činnosti, případně rozvoje obcí nebo různých typů hospodaření. Já tyto obavy nesdílím,” uvedl. “Hlavně si myslím, že by mohlo přinést aktivnější zapojení obyvatel nebo návštěvníků území. To je také důvod, proč tu jste, protože to tady máte rádi. Je to i aspekt, který vším prolíná – že nesmíme ničit něco, kvůli čemu sem jezdíme, a co chceme ukazovat, případně v čem chceme žít,” dodal.

Setkání v Königsmühle proběhlo pojedenácté. “Od prvního ročníku se razantně proměnilo, máme z toho radost,” uvedl Petr Mikšíček, který je v čele pořádajího spolku DoKrajin. “Energie, kterou do toho vkládáme, se násobí, takže sem chodí stále více lidí a mám pocit, že už má ta vesnice svoje stále obyvatele – stovky čestných občanů. Jsme taková svobodná land artová republika. Také tady vznikla spousta krásných česko – německých přátelství. Už tu jsou i párečky a děti z Königsmühle,” prozradil.

Na pořádání setkání se podílejí německé spolky Lichtfabrik Verein a Verein Lazarus.

Könismühle



Land art setkání v Königsmühle.Zdroj: Deník/Miroslava ŠebestováVe čtyřicátých letech minulého století opustilo na základě výsledků Postupimské konference své domovy v bývalých Sudetech okolo dvou milionů německy mluvících obyvatel. Jejich domy v horských polohách často zůstaly opuštěné nebo nedostatečně osídlené. V padesátých letech začala československá armáda plánovitě likvidovat zbytky tohoto osídlení, těžká technika rozbourala všechny viditelné znaky, stavby samotné zmizely pod povrchem či v hustém porostu rav, kopřiv a náletové zeleně. Z českoněmeckého pohraničí zmizelo tři tisíce obcí, zbouráno bylo sedmnáct tisíc domů. Sídla, na která těžká technika zapomněla, se postupně dál rozpadají.



Dobře dostupnou lokalitou, v níž se zachovaly stárnoucí ruiny domů, je krušnohorské Königsmühle – Králův mlýn. Nalézt tam lze pozůstatky hospodářských staveb a vybavení. V terénu je viditelnýiI náhon, kterým se přiváděla voda do malé nádrže na mlýnské kolo a odsud odtékala zpět do potoka. Nejvýraznější krajinnou památkou je však prastará hluboká úvozová cesta.



Lokalita je památkou na doby likvidace sídel z padesátých let minulého století. V celém česko-německém pohraničí zatím nevzniklo žádné vzpomínkové místo, památník zaniklých obcí, přímo ve svém původním místě. V případě Königsmühle se spojuje komplex pozůstatků historických budov, otevřený průchodný terén a estetický zážitek z okolní krajiny. Ruiny v Königsmühle však nejsou nikde zaneseny, z úředního hlediska neexistují a tudíž nemají oporu ani v památkové péči ani v ochraně přírody.



Zdroj: spolek DoKrajin