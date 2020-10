Na dveřích budovy G, kde bývalo plicní oddělení, visí výstražný symbol s nápisem covid-19. Dovnitř smí jen pacienti, zdravotníci a další personál nemocnice. Výjimečně mohla vstoupit i reportérka a fotograf Deníku, aby podali zprávu o dění za zdí covid stanice chomutovské nemocnice. Ta je jednou z pěti nemocnic společnosti Krajská zdravotní.

„Pojďte, tady máme fresh zónu,“ vyzývá staniční sestra Eva Kindlová a vede nás do hlavní chodby, ze které ústí řada dveří do zázemí zdravotníků i pokojů s pacienty. Dovnitř za nimi vcházejí jen sestry v bílých overalech a v dalším ochranném vybavení. Na dálku jejich mundúr připomíná lední medvědy nebo zvlášť teple oblečené lyžaře.

„Rukavice!“ připomene nám blížící se sestra a povel zní rázně, i když ho tlumí respirátor a obličejový štít. Nad hledím má černou fixou napsané jméno „Maruška“. Poslušně si vytahujeme jednorázové rukavice z krabice. Respirátory nepotřebujeme, máme vlastní. Sestra Maruška pokračuje ve své práci a s kbelíkem dezinfekce mizí ve dveřích.

„Tohle je pro nás nezvyklé, že pracujeme v ochranných pomůckách. Loupe se nám nos, potí se nám pusa a člověk se nemůže ani vysmrkat, když potřebuje,“ okomentovala staniční sestra. „Jsem ale vděčná, že nás sem přesunuli jako tým sester z chirurgie. Je to výhoda, protože jsme sehrané. Navíc žádná z nás ještě neodpadla, všechny jsme zdravé,“ klepe si symbolicky na čelo.

Začátky této stanice byly ale kvůli překotnému epidemiologickému vývoji nelehké. „Jeden den nám bylo řečeno, že se tu výhledově otevře standardní lůžkové covidárium a dva dny nato jsme ho otevírali. To byl začátek října. Začínali jsme s deseti lůžky a za dva dny už jich bylo 23,“ dodala Kindlová s tím, že další zatěžkávací zkouškou bylo naučit se práci interních sester, navíc v ochranném oblečení a s věčným kyslíkovým dluhem kvůli ochraně úst.

„V nemocnicích Krajské zdravotní, a. s., je ve čtvrtek 29. října na standardních lůžkách hospitalizováno 326 pacientů s nemocí COVID-19. Dalších 68 pacientů s COVID-19 je hospitalizováno na jednotkách intenzivní péče. Z těchto 68 pacientů je 36 připojeno na umělou plicní ventilaci. Aktuálně je v rámci KZ pro tyto pacienty aktivováno celkem 447 lůžek, 87 z nich pro intenzivní péči. Další lůžkové kapacity pro tyto pacienty budeme v souladu s pandemickým plánem, v návaznosti na vývoj epidemiologické situace, dále postupně uvolňovat," říká Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní.

Covidová stanice na „géčku“ je jednou ze čtyř, které v chomutovské nemocnici vznikly. Na standardních odděleních s kyslíkem tu leží 101 pacientů, jak vyplývá z dat Krajské zdravotní, na intenzivní jednotce 16 (data ke čtvrtku 29. října). Tam je také práce zdravotníků nejtěžší.

Náročnou práci ale mají i ve standardních covid odděleních. Hned po příchodu do práce si sestry navlékají dvojí rukavice, respirátor, na něj ústenku, ochranný štít či brýle, pokrývku hlavy, návleky na boty a overal. Takto obstarávají pacienty nejméně tři hodiny po ránu, kdy dělají odběry, podávají léky, infuzi a pomáhají s hygienou.

„Nemůžeme si odskočit, napít se, nic,“ zmínila sestra Marie Ričlová. „Chodíme do pokojů s pacienty a naše šéfová nám dělá podavače. Běhá po chodbě a podává nám vše, co potřebujeme k práci, protože samy se ničeho venku nemůžeme dotýkat. Jsme kontaminované,“ dodala.

„Je to pot a dřina, člověk si připadá jako horník,“ pokyvuje hlavou kolegyně Drahomila Hillebrandová, zatímco se její oči ztrácejí za orosenými ochrannými brýlemi. „Jakmile ten mundúr konečně sundám, do pěti minut do něj musím znovu, protože zvoní pacient. Takhle je to desetkrát až dvacetkrát denně. Když pak dorazím domů, usínám mezi dveřmi,“ vylíčila.

Elán ale sestry neztrácejí, ani když popisují těžkosti. „Náladu nám vylepšuje naše staniční. Děláme spolu léta,“ smějí se. Situaci se jim snaží vylepšovat i kolegové, kteří zůstali na svých původních pracovištích, a občas jim přinesou dorty a koláče. Hlavně ale mají podporu v rodinách, které je vídají o něco méně, zato o dost unavenější.

„Zpočátku jsem zaznamenala, že se nás lidé báli a jakoby odskakovali. Týkalo se to členů rodin a dokonce i kolegů,“ prozradila staniční sestra Eva Kindlová. „Jenže tím, že pracujeme jen s pozitivními, se daleko více chráníme. Má rodina to tak vnímá. Mám těhotnou dceru, která se mě nebojí, a je to strašně dobře. Ví, že bych ji nikdy neohrozila. To je základ,“ dodala.

A jaký posílají vzkaz z první linie? „Lidé by neměli propadat panice a při sebemenších příznacích volat pomoc. Chápeme, že je to hodně o psychice, bojí se. Bereme to. Systém se tím ale přetěžuje,“ upozornila sestra Maruška.

Hlavně ale mají tamní sestry pobídku pro antirouškaře. „Přijďte sem na jakoukoli směnu a zkuste si to sami,“ vzkazují společně.

Podle dat krajské hygienické stanice bylo 28. října k 18. hodině v Ústeckém kraji aktuálně nemocných covid-19 celkem 11 798 lidí. Na Chomutovsku jich je nejvíce – 2 300, následuje Litoměřicko (2 083), Ústecko (1 922), okres Louny (1 409), Děčínsko (1 400), Mostecko (1 373) a Teplicko (1 311).