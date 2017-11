Sestřička z Jirkova se uchází o titul nejsympatičtější zdravotnice

Ústecký kraj - Hlasy pro Markétu Hrabákovou je možné posílat do 1. prosince.

Markéta Hrabáková zastává post vrchní sestry na chirurgickém oddělení v Chomutově, předtím 17 let pracovala na ARO v téže nemocnici. Foto: Krajská zdravotní

V této soutěži nerozhoduje bezchybný účes, sněhově bílý úsměv ani postava jako z katalogu. Důležitá je schopnost ulevit od bolesti, utišit strach a napravit šrámy na těle i duši. V těchto dnech probíhá základní kolo soutěže Sestra sympatie, která zvolí nejsympatičtější zdravotní sestru Česka. O titul bojuje i sestřička z Jirkova.

39letá Markéta Hrabáková zasvětila svému povolání celý život. „Jako sestra pracuji od ukončení střední školy. Neumím si představit, že bych dělala něco jiného,“ říká. V současné době zastává post vrchní sestry na chirurgickém oddělení v Chomutově, předtím 17 let pracovala na ARO v téže nemocnici. Ve volném čase se věnuje rodině a svým koníčkům, mezi které patří sport a tvoření všeho druhu.

V soutěži, jejímž mottem je Krása má mnoho podob, proti sobě účastnice nebojují v přehlídce plavek ani se nesvěřují porotě se svými mírotvornými plány. Mluví za ně jejich práce, zkušenosti a hlavně přístup k pacientům a kolegům, kteří o konečném pořadí rozhodují svým hlasováním. Podporu u nich Hrabáková rozhodně má.

Jak hlasovatHlasy zasílejte pomocí SMS ve tvaru SESTRA SYMPATIE 103 na telefon 900 06 10. Hlas stojí 10 Kč.

„Je to zkušená sestra oblíbená nejen v kolektivu, ale hlavně u pacientů, kteří jsou pro ni prioritou,“ říká vrchní sestra chomutovské nemocnice Anna-Marie Malá, která sestru do soutěže nominovala.

Kromě příjemného vystupování si na Markétě Hrabákové její nadřízená cení profesních dovedností. „Markéta perfektně ovládá vlhké hojení ran, navíc je to kreativní člověk, který pomůže k tomu, aby se oddělení chirurgie zmodernizovalo,“ dodává vrchní sestra Malá.

V soutěži nyní probíhá první kolo. Z něho postoupí 24 účastnic do semifinále. Chomutovské sestře zatím patří 13. příčka. Hrabáková není první sestřičkou z chomutovské nemocnice, která se soutěže účastní. Loni se Markéta Bittnerová z dětské diabetologie probojovala do finále. K opětovnému úspěchu sestřiček můžete přispět i vy, hlasy pro Hrabákovou posílejte do 1. prosince.

Hlasování, podmínky a další podrobnosti soutěže najdete na stránkách sestrasympatie.cz.