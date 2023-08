Sériový vrah Mrázek své oběti vyhlížel při jízdě na kole. Běsnil na Chomutovsku

„Za svého pobytu v Chomutově měl Václav Mrázek trvalé bydliště v bytě svých rodičů v domě ve Wolkerově ulici, orientační číslo 44,” uvedl vedoucí archivu Petr Rak. „Tento dům již nestojí. Nacházel se těsně pod domem číslo popisné 701, které je naproti autobusovému nádraží. Oba domy odděloval vjezd do dvora,” doplnil.

Zmíněný dům stál u dnešního autobusového nádraží v místě, kde je dnes vjezd na parkoviště supermarketu Lidl. Jednalo se o rohovou stavbu z konce 19. století, která vypadala honosně. Původně bylo v horních patrech několik velkých bytů a přízemí patřilo až do konce druhé světové války koloniálu. Ten později vystřídal státní podnik Potraviny. Nakonec byl dům v roce 1983 odstřelen.

Dětství v tomto domě prožil například Albert Cink, který se stal shodou okolností v dospělosti policistou. Stavbu si pamatuje jako „dům hrůzy”.

„Žil jsem tam deset let až do roku 1968 a musím říct, že to tam bylo dost zajímavé,” vypověděl pamětník. „Bydleli tam pochybní lidé. Vím že v těch bytech několikrát hořelo, světla na chodbách moc nesvítila a bál jsem se chodit do sklepa. Nikdy tam netekla teplá voda, v domě nebyl plyn a záchody byly jen suché na chodbách. Zvenčí byl dům krásný, uvnitř byl ale hrozný,” dodal.

O tom, že v něm měl žít známý sériový vrah, dosud neslyšel. „Pamatuji si ale, že chodíval do hospody Kotva vedle válcoven a dříve se říkalo, že tam někde vedle také přespával,” přidal jeden ze svých dřívějších poznatků.

Václav Mrázek (22. října 1925 Kladensko – 29. prosince 1957 Praha) se narodil jako jedno ze dvanácti dětí ve velmi chudé rodině. Se vzděláním skončil už v pátě třídě základní školy. Od nejútlejšího dětství s podporou své rodiny kradl. V mládí byl za to krátce ve vězení.



Postupně se u něj začaly projevovat různé deviace. K vraždám se uchyloval kvůli sexuálnímu uspokojení. Ženy nejdříve brutálně zabil, poté posmrtně znásilnil a okradl. Největší vzrušení v něm probouzelo znehybnění oběti – tedy okamžik, kdy se po výstřelu sesunula k zemi. Bylo pro něj zajímavější než následná soulož.



Navzdory svým úchylkám měl i několik životních partnerek.