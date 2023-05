Oblíbený běžecký seriál, který láká sportovce do unikátních lokalit a nejkrásnějších míst České republiky, poprvé zamíří také do Ústeckého kraje. Odstartuje za pár týdnů.

Závod seriálu Běhej lesy ve Slavkovském lese. Červenec 2022. Ilustrační foto | Foto: Běhej lesy/Jakub Nedbal, Tomáš Hezlar

Dobrodružství jménem Běhej lesy se blíží k Chomutovsku. Jeden z osmi závodů oblíbeného běžeckého seriálu, který sportovce zavádí na unikátní místa české přírody, se totiž bude odehrávat také v okolí střechy Krušných hor, Klínovce.

Hlavní závod nabídne trasy v délce 12 a 22 kilometrů s převýšením přes 240 metrů, kdy závodníci poběží po lesních cestách a šotolině. Úvodní část se může zdát snadná, protože se běžci zčásti povezou. Zbytek si ale musí zasloužit.

„Čekej pohodlné vyvezení lanovkou až na vrchol a záporný profil u všech tras. Ale nemysli si, že ti Krušné hory dají tenhle zážitek zadarmo,“ vzkázal pořádající spolek Asociace sportu pro radost v čele s předsedou Markem Tesařem.

Skiareál Klínovec závod vnímá jako prestižní záležitost. Slibuje si od něj, že pomůže oživit severní stranu areálu. Jedná se o část ležící v Ústeckém kraji, kde to žije hlavně v lyžařské sezoně. „Chceme na severní stranu přivést trochu života, protože v létě provozujeme jen Trail Park Klínovec, který míří do Jáchymova v Karlovarském kraji,“ potvrdil mluvčí Skiareálu Klínovec Martin Koky. „Lanovky na druhé straně se teď ale vůbec nevyužívají,“ nastínil.

Areál pro závod zajistí sociální zázemí, restaurace, svozy a parkování. Připravený je na tisíce návštěvníků, což se hodí, protože nedávného závodu na Karlštejně se účastnilo přes 2800 běžců. Šlo o rekordní počet.

„My bychom za takové množství lidí byli rádi," poznamenal mluvčí. „Málokteré místo má takové přepravní, parkovací a všemožné další kapacity služeb. Ostatně v zimě tu běžně míváme kolem sedmi tisíc návštěvníků,“ připomněl.

Běhu se chce zúčastnit například Petra Kadeřábková ze Spořic na Chomutovsku, která je elitní závodnicí Spartan Race a úspěšnou účastnicí řady běžeckých závodů. Těší ji, že byla jedna ze zastávek seriálu umístěna právě do Krušných hor. „Jsem nadšená, že jsme byli objeveni a závody se budou konat u nás na Klínovci,” uvedla sportovkyně. „Za většinou závodů musíme jezdit docela daleko, dost se jich odehrává například v Brně a okolí, kam musíme hodiny dojíždět. Přitom je to u nás tak krásné, určitě máme co nabídnout nejrůznějším běžeckým akcím,” je přesvědčená.

Závod letošního seriálu Běhej lesy už se běžel v Brdech a na Karlštejně, kde je jedna z jeho nejoblíbenějších lokalit. V červnu se chystá naprostá novinka, a to Týmovka, což je štafetový závod pro všechny fanoušky nečekaných výzev. Následně se seriál přemístí právě na Klínovec, kde odstartuje 15. července. Následovat bude zastávka v Bílé, Jizerská, Boletice a nakonec v září Lednice.

Krušnohorský zážitek



Termín závodu: 15. července

Sraz: parkoviště pod Skiareálem Klínovec

Převýšení krátká trasa: 248 metrů

Převýšení dlouhá trasa: 246 metrů

Převýšení PVZP FénixRun (5 km): 259 metrů

Časový limit: 3 hodiny (22 km), 2,5 hodiny (12 km)