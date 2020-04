Distribuovat se bude od 4. do 7. května na Studentském náměstí.

Kadaň – Dezinfekci zdarma dostanou v příštích dnech senioři nad 65 let v Kadani. Distribuovat se bude na Studentském náměstí, a to od pondělí 4. května do čtvrtka 7. května, vždy od 10 do 13 hodin. Výdej proběhne do přinesených nádob ze skla nebo tvrzeného plastu, ne do PET lahví. Na osobu se bude rozdávat maximálně 200 ml dezinfekce. V případě nutnosti zajistí město Kadaň také odvoz domů, domluvit se lze na telefonním čísle 607 041 394.