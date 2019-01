Krušné hory - Jedenaosmdesátiletí manželé se ve středu odpoledne vypravili na túru do okolí Božího Daru a ztratili se v rašeliništích tak důkladně, že je musel hledat policejní vrtulník.

Ilustrační foto. | Foto: ZZS LK

Zda si trasu špatně naplánovali či nedbali bezpečného pohybu v horách a sešli ze značené cesty do volného terénu, není v tuto chvíli jasné. Kolem čtvrté hodiny dopoledne však volali mobilem policii s tím, že se pohybují po rašelině a neví, kde jsou a jak se dostanou na cestu.



„Ihned nato mi policisté volali a žádali o spolupráci při pátrání. V tu chvíli pro mne už jela dvoučlenná posádka policejního vozu, která mne krátce po čtvrt na pět naložila. Vyrazili jsme směrem na Špičák, projížděli cesty a dávali znamení houkačkou," popsal pátrání zasahující člen Horské služby Krušné hory Arnošt Zettl. Policisté i záchranář pak pokračovali v pátrání i pěšky a čas od času se spojili se ztracenými turisty mobilem. Ten se však manželům kolem šesté večer vybil.

Policisté tedy požádali o pomoc vrtulník s termovizí. Sami se pak stáhli na parkoviště skiareálu Neklid. Zde pak posádce helikoptéry popsali, kde by pohřešovaní mohli být. Ti, jakmile uslyšeli a zahlédli vrtulník, roztáhli červený deštník, který žena sebou měla. Hasiči oba vyčerpané manžele vytáhli do helikoptéry a přeletěli s nimi na parkoviště. Tam si je převzali policisté, kteří muže i ženu převezli vzhledem k jejich věku k lékařské prohlídce do nemocnice v Ostrově nad Ohří.(gut)