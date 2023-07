„Nemá to žádné kořeny, podívejte se,” ukazuje Oldřich Kobza právě vytaženou neduživou rostlinu pšenice. Z klasu si do dlaně vysype pár drobných zrnek a nechá teplý závan větru, aby je rozmetal. Všechna jeho pole a pastviny se rozkládají hned vedle přehrady Nechranice, přesto je sužuje nedostatek vody. Zemědělská půda je tak vyprahlá, že se na ní nedaří ani zvlášť odolnému druhu trávy béru a krávy vypadají, jako by se pásly na savaně. Tak se za poslední roky proměnil statek Hořenice.