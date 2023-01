Podle odborníků nárůst počtu sebevražd souvisí s ekonomickou krizí a současnou napjatou atmosférou ve společnosti. „Za posledních dvacet let byl počet sebevražd nejvyšší v roce 2005, tehdy jich bylo 148, druhým v pořadí se stal rok 2012 se 146 sebevraždami,“ uvedla Iva Princová z Českého statistického úřadu v Ústí nad Labem (ČSÚ).

Oběšení "vede"

Loni si vzal život „vlastní rukou“ například také muž ze Žatce. Na začátku roku ho tam lidé našli oběšeného na náměstí Poperinge na mřížích obchodu s cukrářskými potřebami. Právě oprátku dlouhodobě volí sebevrazi nejčastěji. „Oběšení je obecně nejčastějším způsobem sebevraždy. Je to zřejmě nejjednodušší způsob, jak si vzít život. Málokdo má doma pistoli či velké množství účinných léků,“ zdůvodnil bývalý policejní psycholog Josef Kovářík.

„V období 2011 – 2020 byly v našem kraji sebevraždy nejčastěji páchány oběšením, a to v 59,5 % případů,“ potvrdila Princová. Oběšení je nejčastější u mužů i žen. Muži ho podle statistik použili v 64,1 % případů, mnohem méně používají ostatní způsoby, žádný další nedosáhl více než 12 %. „I mezi ženami bylo oběšení nejčastějším způsobem sebevraždy - 35,7 %. Nicméně ženy v porovnání s muži mnohem častěji volily skok z výše - 29,1 % a otravu - 19,2 %,“ prezentovala data sčítaná po deset let pracovnice ČSÚ.

Z celkových čísel vyplývá, že po oběšení nejčastěji lidé volí zastřelení, následuje skok z výšky. Poté je otrava, skok či ulehnutí před pohybující se auto či vlak. Dalším způsobem je pořezání ostrým předmětem. V závěru tabulky je utopení.

Ženy jsou odolnější

Počty sebevražd v Ústeckém kraji od roku 2001 do roku 2022

2022 – 101

2021 – 55

2020 – 71

2019 – 88

2018 – 91

2017 – 93

2016 – 108

2015 – 113

2014 – 127

2013 – 139

2012 – 1462011 – 132

Zdroj: Český statistický úřad a Policie ČR

Statistiky dlouhodobě také potvrzují, že na život si sahají daleko častěji muži. Na jednu sebevraždu ženy v Ústeckém kraji připadá pět mužů. „Muži se hůře vyrovnávají s životními problémy a jednají spontánně. Své potíže chtějí vyřešit hned. Ženy bývají psychicky odolnější," vysvětlil psycholog Kovářík.

A kdy je sebevražd nejvíce? Není to například v období Vánoc, jak se velmi často traduje. Kolem vánočních svátků je podle odborníků naopak sebevražd velmi málo. Podle expertů proto, že se lidé v tomto období těší na své blízké, doufají, že si na ně někdo vzpomene, obdaruje je. Dokazují to i čísla, podle dlouhodobých statistik je sebevražd v prosinci málo. Nejčastěji dochází podle odborníků k sebevraždám v takzvaných přechodových obdobích. Když zima přechází do jara nebo naopak, když se na podzim ochlazuje a přichází zima a tma. Sychravé počasí se přenáší i do duší lidí, kteří uvažují o tom, že si sáhnou na život.

Experti také upozorňují, že vůbec nezáleží na tom, zda je člověk lékař, dělník, manažer, uklízečka, nezaměstnaný nebo učitel. Složité životní situace se nevyhýbají nikomu. „Nesouvisí to se sociálním zařazením. Je to individuální," dodal Kovářík.