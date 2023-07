Půjčovnu provozuje společnost TO-MI elektro CZ, která má v ulicích Chomutova přes čtyřicet e-koloběžek. Hlavní stanoviště je v Palackého ulici poblíž Centralu, další stroje jsou také před obchodním centrem Chomutovka. Funguje to tak, že si uživatel stáhne do mobilu aplikaci, která ukazuje volné elektrokoloběžky, předplatí si jízdu a po použití stroj nechá na jednom z povolených stanovišť, odkud jej provozovatel později sveze. Jezdit je možné po velké části Chomutova od centra přes sídliště až po otvickou nákupní zónu.

Například v pondělí 10. července v poledne aplikace ukazovala, že volné e-koloběžky čekají nejen před Chomutovkou, ale také u úřadu práce, zooparku, v Horní Vsi, v ulici Zborovská a na sídlištích Březenecká a Zahradní, kde kdosi zaparkoval u oblíbené restaurace City.

E-koloběžek je stále víc. Příznivci ekologie jim fandí, záchranáři varují

Sdílené koloběžky oceňuje například osmnáctiletý Jakub Fišer, kterého mile překvapilo, že novinka doputovala do Chomutova. „Vyzkoušel jsem si to na dovolené v Pobaltí, dobře se tím krátí vzdálenosti,” zhodnotil. „Doma se to hodí také. Když si dám s někým sraz, nemusím se pařit v MHD, naopak se provětrám při jízdě po cyklostezce. Starám se jen o to, jestli je e-koloběžka nabitá a kde ji pak nechat, aby se o ni někdo nepřerazil,” dodal.

Na sociálních sítích jsou na téma chomutovských elektrokoloběžek stovky komentářů, často z nich ale vyčnívají námitky. „To bych zakázala. Dnes na Průhoně jsem potkala na silnici dva borce jedoucí vedle sebe v protisměru a musela jsem zabrzdit, abych je neohrozila,” zmínila Marta Lisá.

Odpůrce elektrokoloběžek: Dokud nebudou ctít pravidla, nemají ve městě co dělat

„Jen jim zkuste vysvětlit, že po chodníku se pohybují lidé, kterým mohou ublížit, a po silnici občas jezdí auta, která zase mohou ublížit jejich zdraví,” okomentoval Václav Andrš. „Sejmutý elektrokoloběžkou za 3, 2, 1…,” přidala ironickou poznámku Kristýna Hagen.

Oproti tomu zastánci nových trendů, čisté energie a alternativní dopravy využívání elektrokoloběžek podporují.



Nahrává se anketa …

První ohlasy má také město a městská policie, kam lidé píšou a volají. „Stěžují si, že jsou elektrokoloběžky poházené na soukromých pozemcích a na chodnících tak, že je lidé musí obcházet po silnici,” shrnul nejčastější důvody zástupce vedoucího městské policie Jiří Vaníček. „Osobně jsem to viděl třeba v ulici Moravská, kde byla elektrokoloběžka pohozená na trávníku, a také v centru města – například Na Příkopech,” dodal.

Žádné úrazy a zranění ale zatím strážníci neevidují. Největší incident zachytila kamera v ulici Mostecká, kterou v noci projížděla skupina šesti lidí. „Dělali tam takové poměrně nebezpečné manévry, u Kauflandu se hromadně otáčeli přes plnou čáru,” přiblížil Vaníček.

Redakce oslovila také majitele půjčovny Anatoliye Maleshka, aby se vyjádřil k rozjezdu podniku. Možnost ale nevyužil.

Semafory, značky, policejní stanice. Chomutov má originální dopravní hřiště

Půjčovnu koloběžek v Chomutově schválili radní, služba navíc bude rozšířena na Jirkov, kde už záměr také posvětila rada města. V průběhu července tak bude možné si na hlavním stanovišti u autobusového nádraží půjčit jeden z dvaceti strojů.

„Řekli jsme si, proč ne. Třeba to bude mít dobrou odezvu," uvedla starostka Jirkova Dana Havlátková Jurštaková (ODS). „Pustíme je ve městě kamkoli a uvidíme, jak to zafunguje. Kdyby to působilo problémy, některá místa bychom zablokovali,” dodala.