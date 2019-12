Požár v chomutovském věžáku: Lidé mohou postižené rodině přispět penězi

Díky včasnému zásahu hasičů to nebyl požár, při kterém by byl zraněný člověk, dokonce nebyla nutná ani evakuace domu. A to přesto, že hořelo ve třináctipatrovém věžáku.

Ilustrační foto. | Foto: Deník