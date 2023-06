Parta přátel z Chomutovska zařídila veřejnou sbírku pro Jana Mráze, který přišel kvůli cukrovce o nohu. Ještě se shromažďují peníze na rehabilitační motomed.

Jan Mráz se svou ženou Jitkou, která je mu v nemoci velkou oporou. | Foto: se svolením Jana Mráze

„Nemožné ihned, zázraky do tří dnů”. Těmito slovy ohodnotila parta lidí z Chomutovska ochotu Krušnohorců pomáhat, když na transparentním účtu viděla částku 170 tisíc korun. Bylo to po pouhých třech dnech. Veřejnou sbírku vyhlásila, protože se rozhodla pomoct kamarádovi, který přišel o nohu. Podle pojišťovny má nárok jen na mechanický invalidní vozík, z výtěžku ale získá elektrický, který mu vrátí část ztracené nezávislosti.

„Náš kamarád Honza Mráz byl vždy velmi samostatný a středem srandy, pohody a hodně rozsáhlé komunity od Krušných hor po Vysočinu,” uvedla jedna ze tří iniciátorek sbírky Karolína Suchopárková. Připomněla, že jezdil se skupinou historického šermu a muzikanty po akcích v Mostě, Žatci a Chomutově. „Naše vize byla jednoduchá: když dá 150 lidí po tisícovce, tak to máme. Honzu znají tisíce lidí. To klapne,” dodala. A klaplo. Navíc bleskově, což všechny příjemně zaskočilo. Do sbírky se zapojila řada lidí ze severu Čech, ale také dalších míst republiky.

Honza je rodák ze Žatce, vyrůstal ale v Chomutově a i když se později oženil na Vysočině, kde žije dodnes, stále má v Krušných horách blízké vazby. O nohu přišel kvůli cukrovce.

„Ono je to ale trochu složitější. Cestoval jsem po světě a v Mongolsku jsem při autonehodě utrpěl těžké zranění. Měl jsem pět zlomených obratlů. Aby toho nebylo málo, když bylo tělo oslabené, ozvala se cukrovka,” přiblížil 54letý Honza. „Následkem cukrovky došlo k sepsi organismu a jejím řešením bylo odebrat nohu. To se stalo před rokem,” dodal.

Peníze je možné posílat na transparentní účet ve Fio bance: 2802565651/2010

Učil se chodit s protézou, popraskaly mu ale stehy na amputované noze, takže zůstal odkázaný na mechanický vozík a člověka ochotného ho tlačit. Tím je manželka. Sama má ale zdravotní potíže. Pojišťovna mu elektrický invalidní vozík nepřiklepne. Přitom by právě ten pomohl, aby se dostal sám a bez pomoci k lékaři, na úřad, nebo jen tak na náměstí mezi lidi. Proto když to zjistili přátelé z Chomutovska, rozjeli velkou akci.

Karolína Suchopárková oživila spolek Ignigena, aby mohla jeho prostřednictvím žádat Ústecký kraj o vyhlášení sbírky a přidělení čísla transparentního účtu. „Shodou okolností Honza právě tomuto našemu tanečnímu spolku kdysi pomáhal, protože pro nás tlumočil,” zmínila.

Ocenila také vstřícnost krajského úřadu. „Velmi nám pomohla hlavně paní Hana Štrympová, která nám poslala formuláře, odkazy a především poradila v jakém pořadí co zařídit, aby to vyšlo,” dodala. „Tato dáma a její kolegyně popírají v tom nejlepším slova smyslu představu o českém úředníkovi,” dodala.

Sbírka se rozběhla 16. června, přičemž odkazy na ni si lidé posílali přes sociální sítě. Do středy 28. června dárci na účet poslali přes 230 tisíc korun. Organizátoři už z ní proto mohli vybrat přes 60 tisíc na zálohu na elektrický vozík. Sbírka bude oficiálně ukončena s posledním červnovým dnem. Ještě do té doby je ale možné posílat další finanční příspěvky. Elektrický vozík už je sice jistý, Honzovi by ovšem pomohl také motomed, který usnadňuje rehabilitaci.

Z vlny solidarity je Honza nadšený už teď. „Moc si toho vážím,” vzkázal svým dobrodincům. „Možná víc než těch vybraných peněz, které mi samozřejmě pomůžou, protože bez nich bych elektrický vozík nepořídil, si cením té aktivity. V dnešní době není moc obvyklá,” míní.