Šimone, co tě k hraní šachů přivedlo? Začalo to, když mi bylo čtyři a půl roku. Byly Vánoce a moje o dvanáct let starší sestra dostala set různých her. Já už v té době uměl číst, takže jsem popadl návod a přečetl si ho. Zalíbily se mi šachy, tak mě je táta trochu naučil a hned v lednu jsem nastoupil do šachového klubu, kde jsem dodnes.

Šimon Peroutka (16 let)

Čím je tvá hra charakteristická? Hraješ spíš obranně nebo útočně?

Velice nerad hraju útočně, protože to způsobuje dynamickou hru, ve které se může stát spousta věcí. Je špatné mít na šachovnici chaos. Naopak mám rád partie, kde můžu hrát v klidu, přesně a bez větších problémů.

Zvenčí to vypadá, že šachy jsou hra pro kliďase, pracují ti někdy nervy?

Obecně mě šachy neskutečným způsobem zklidnily, ale v časové tísni mi hodně pracují nervy. Člověk má na standardní partii hodinu a půl, plus se mu za každý odehraný tah přidává půl minuty a po čtyřicátém odehraném tahu ještě půl hodiny. I tak není vůbec problém se do té časové tísně dostat, když přemýšlíte nad jedním tahem třeba dvacet minut a najednou zjistíte, že na hodinách zbývá už jen pět minut. Začínáte se klepat nervozitou, protože čas utíká a vy víte, že musíte být pozornější.

Do jaké míry hrají roli pocity vůči soupeři, když tě svou hrou ždímá? Přece jen je to souboj.

Začnu tím, že velkou roli hraje respekt ze soupeře. Když hrajete například proti velmistrovi, respekt k němu s vámi může hodně zacloumat. A pak jsou ještě hráči, proti kterým nechci hrát, protože jsou útoční a jakmile to jde, snaží se na šachovnici vytvořit chaos. Člověka to dohání k počítání složitých variant, což moje soustředění občas nedává. První dvě hodiny bych třeba vydržel počítat nějakou šestitahovou nebo i dvanáctitahovou variantu, ale po třech a půl hodinách hraní je to velice těžké a vyčerpávající.

S velmistrem Robertem Cvekem, když jsme ho měli na šachovém soustředění. Byla to krátká blesková partie, která trvala zhruba pět minut, byla to ale dobrá hra. Krásná. Mít partii s velmistrem je samo o sobě dobrý pocit. Tu partii jsem si nijak brzy nezkazil, takže jsem si ji užil.

Jakou jsi zažil nejtěžší partii?

To je hodně těžká otázka. Rozhodně nejdelší partie jsou hodně těžké. Nejhorší je, že když takovou pětihodinovou partii prohrajete, ten pocit jen tak nezmizí. Berete si ho do dalších dní, občas i týdnů, než se to zlomí.

Jaký pocit - vztek? Deprese?

Obojí.

Máš nějaký šachový vzor?

Šachový vzor je pro mě asi Magnus Carlsen, který umí hrát neskutečně dlouhou porci tahů neuvěřitelně přesným způsobem i v časové tísni.

Nikdy! I když jsem občas vzteklý po prohrané partii, dobře vím, že jsem ty tři hodiny strávil dobře a že to k tomu patří. Šachy mě neskutečným způsobem baví. Hraním vyplňuji i přestávky ve škole, kde třeba řeším diagram nebo si zahraju partii s online soupeřem.

Studuješ na víceletém gymnáziu, bývá to pro tebe těžší v lavici, nebo nad šachovnicí?

Rozhodně v lavici. Je to proto, že šachy mě baví a nerad to říkám, ale škola je pro mě taková brzda, která mi brání dělat, co bych chtěl. Rozhodně je to ve škole také těžší, protože i když jsem zvyklý se v šachu hodiny plně soustředit, ve škole jde o jiný druh soustředění. Nemusím třeba 45minutové výklady o historii českého jazyka a literatury. Jazyky jsou obecně moji nepřátelé, hlavně čeština a němčina. Naopak s angličtinou jsem se během covidu hodně sblížil díky tomu, že jsem byl online.

Kam to chceš v šachu dotáhnout?

Co nejvýše, ale to ukáže čas. V našem klubu jsem se ocitl v bublině, kde nemám spoluhráče stejného věku, abychom se vzájemně táhli. Chci tedy co nejvíc svých znalostí předat našim mladším šachistům.

Umíš si představit, že by tě šachy živily?

Ne, protože šachy živí strašně málo šachistů na špičce pyramidy.