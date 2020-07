Koupaliště zažívají slabou sezónu. I když je počasí teplé, návštěvníky odrazují mraky, které se toulají po obloze a přeháňky. U vody se jich většinou dají napočítat spíše desítky.

V Kadani, kde koupaliště jako jediné nabízelo ohřívanou vodu, takže ho bylo možné navštěvovat skoro za každého počasí, ohřev kvůli nízké návštěvnosti vypnuli. „Tento luxus skončil. S návštěvností jsme na 25 procentech, takže vyhřívat kvůli velké ztrátovosti nebudeme,“ potvrdil vedoucí koupaliště Petr Vavřena. „Ohřev jsme vypnuli ve velké padesátce, vyhřívaný zůstane jen dětský bazén a brouzdaliště,“ doplnil.

Průměrná návštěvnost loni přesahovala 470 návštěvníků za den, předloni dokonce 570. „Když chodilo kolem pěti set návštěvníků, byla to pěkná návštěvnost, jakmile přišly tropické teploty, dorazilo třeba i 1 500 lidí. Teď je to slabé,“ konstatoval Vavřena.

Na koupaliště na Červeném Hrádku v pátek „zabloudilo“ jen pár desítek lidí. „Napočítám jich tak kolem třiceti, pokud počítám návštěvníky koupaliště bez lidí v autokempu. Plná je jen trampolína a volejbalové hřiště,“ uvedl správce areálu Karel Matějka. „Počasí je sice slušné, ale jsou mraky, takže to lidi k vodě netáhne. Teď asi víc chodí na zámky,“ domnívá se.

Pokles návštěvníků na čtvrtinu evidují také v kláštereckém Aquaparku, který nabízí atrakce jako tobogány, divokou vodu či široké skluzavky.

„Za den jich přijde kolem stovky, jindy to bývalo tři sta až pět set. Ve špičce dokonce i 1 800,“ přiblížila žena ředitele a nájemce areálu Kristýna Bezděková.

Jiná situace je jen v areálu Kamencového jezera. „Když porovnám návštěvnost, loni v červenci dosáhla 32 tisíc, letos jsme byli 23. července na 24 tisících, takže to vypadá, že bude návštěvnost stejná nebo i vyšší,“ předpokládá vedoucí areálu Karel Ton. Jak ale podotkl, návštěvníci, kteří si koupí jednorázové vstupné, ji netvoří. „Je vidět, že u vody je méně lidí, máme ale úplně našlapaný kemp. Dříve k nám jezdili pod stan tak na dva, tři dny, teď zůstávají celý týden. Může to být tím, že se rozhodli nejezdit do zahraničí,“ uvažuje vedoucí.

Zatímco většina provozovatelů koupališť sčítá ztráty a předpověď počasí sledují s obavami, milovníci poklidné atmosféry si libují. „Když jsou tropy, je všude narváno k prasknutí. Teď ať jdeme kamkoli, v podstatě máme bazén pro sebe,“ líbí se Kateřině Nepilové z Chomutova. „Byli jsme v kláštereckém aquaparku, který mám ráda od dětství, protože je tam spousta atrakcí a fůra prostoru v bazénu i kolem něj. Sami pro sebe jsme měli i bazén ve Strupčicích, kde to máme také rádi,“ doplnila.

Ceny na všech chomutovských koupalištích jsou velmi příznivé, na velkých koupalištích sahají od 50 po 70 korun. Pro srovnání, na mosteckém Resslu je vstupné za stovku. Zdarma se nabízí koupání na Nechranické přehradě.

Za kolik se kde vykoupete (dospělí/ děti):



Kamencové jezero: 50/ 40, do 3 let zdarma

Koupaliště Kadaň: 60/ 60, děti do 120 cm zdarma

Přírodní koupaliště Prunéřov: 35/ 35 Vysoká Pec: 30/ do 140 cm zdarma

Červený Hrádek: 50/ do 6 let 10 korun

Aquapark Klášterec: 70/ 70

Strupčice: 60/ 30, do 6 let zdarma

Koupaliště Perštejn: 50/ 30

Koupaliště Údlice: 40/ 40