Během několika týdnů Chomutov získá architektonickou studii využití budovy bývalých lázní. Půjde o varianty jak naložit s objektem samotným, anebo prostorem v případě, že by došlo k demolici. Chomutované se s nimi seznámí začátkem příštího roku.

„Pražští architekti ze studia Vrtiška a Žák mají práci rozdělenou na tři etapy. Dvě analytické už nám interně představili, zbývá poslední nejdůležitější, která bude obsahovat i nějaké vizualizace, a bude také nejvíc zajímat veřejnost,“ uvedl náměstek primátora David Dinda z Nového severu s tím, že architekti mají čas do konce listopadu.

Rámec měli vymezený předem. „Chtěli jsme, aby se soustředili na to, v jakém místě budova stojí a co reprezentovala. Zaměřit se měli také na to, že se pohybujeme v regionu, kde se řeší, že naše děti nejsou dostatečně vzdělané, a potřebujeme v tomto směru společnost posunout,“ přiblížil náměstek.

Původně město pracovalo s předpokladem, že by na veřejnou prezentaci mohlo dojít ještě v tomto roce. Nakonec ji posune, nejdéle se uskuteční na jaře. „Nevíme, jestli by pro ni byl vánoční čas vhodný. Také bych byl rád, kdyby představení bylo efektivní a efektní zároveň. Líbilo by se mi, kdyby bylo v městských lázních, což je problematické v měsících, kdy mrzne a v budově se netopí,“ načrtl svou představu Dinda. „Vizualizace bychom mohli pustit na velkých obrazovkách a projednání by mohlo být spojené s panelovou odbornou diskuzí, kde by každý panelista obhajoval cestu, která z toho vzejde,“ doplnil.

Rozhodnou zastupitelé

Ačkoli mají být veřejnosti představeny nejméně tři varianty, co s budovou a prostorem, o vítězné nerozhodne všelidové hlasování, ale zastupitelé.

Lázně, které byly vystavěné jako jeden z nejmodernějších plaveckých areálu severních Čech, byly otevřené v roce 1980. Uzavřely se poté, co došlo k havárii hlavního filtru, navíc je nahradil nový aquapark na Zadních Vinohradech. Tehdejší vedení města počítalo s demolicí, což se ale setkávalo s odporem veřejnosti. Přála si, aby byly lázně s jedním z posledních funkčních padesátimetrových bazénů v Česku zachované. Vznikla i petice. Novější vedení se pak snažilo budovu zachovat a najít pro ni využití.

Současný primátor Marek Hrabáč (ANO) se netajil názorem, že pokud se pro lázně nedaří najít využití, byl by pro to, aby byla do deseti let od uzavření zbouraná. Tento čas brzy vyprší, lázně byly zavřené v roce 2012.

„Teď teprve přichází první profi řešení, které řekne, tohle ta budova může, umí a snese a mohlo by to stát tolik a tolik. Trochu se to ve mně přetáčí ve prospěch zachování budovy, i když neříkám, že se tam vrátí voda,“ uvedl primátor.

Budova v centru města je zakonzervovaná a příležitostně je využívaná pro natáčení videoklipů a filmů nebo pro cvičení záchranářů.