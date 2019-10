Vyhnou se kolapsu v pražské dopravě i tisícovým davům, Mistrovu památku si ale připomenou. Lidé na Chomutovsku plánují na pátek 11. října, kdy se koná v Praze veřejné rozloučení s Karlem Gottem, vlastní vzpomínková setkání. V Kadani se sejdou na Mírovém náměstí. Akci organizují fanoušci.

„S dcerou jsme minulý týden přemýšleli, že se chceme rozloučit a při té příležitosti vypustit par lampionů k nebi se vzkazem,“ přibližuje Marie Farkašová z Kadaně. Na Mírovém náměstí zapálí v 19 hodin svíčky společně s ní desítky Kadaňanů.

„Do Prahy bych nejela, bojím se komplikací, tlačenic. Ale tichá klidná pieta ve městě je skvělý nápad,“ myslí si Zdena Holá, která na kadaňskou vzpomínku plánuje přijít. Stejně jako další desítky lidí, kteří se k akci hlásí na sociálních sítích. Setkání na Mírovém náměstí plánují organizátoři i ozvučit a pouštět některé Gottovy písně.

V Klášterci nad Ohří vzniklo pietní místo na Starém náměstí. Svíčky tu u Gottovy fotografie hoří už od minulého týdne. Další by měly přibýt právě tento pátek.

Někteří lidé, ač jsou sami fanoušci zesnulého zpěváka, žádnou pietu nechystají a počiny svých sousedů kritizují. „Fanouškem Karla Gotta jsem třicet let. Ale ten celonárodní smutek mi přijde až skoro neuctivý, teatrální,“ myslí si Ladislav Varga z Chomutova. „Pohřeb a smuteční obřady vnímám pouze jako rodinnou záležitost. Ty masy, co se valí do Prahy, to se zvrhne do nedůstojné tryzny cizích lidí,“ tvrdí Chomutovan.

Podle Marie Farkašové je ale přirozené, že se chtějí fanoušci se svým oblíbeným interpretem a legendou hudební scény rozloučit. „Pan Gott rozdával radost a uměl dat lidi dohromady, ať jsou jakékoliv národnosti. Rozdával smích, a když byli lidé v jeho blízkosti, tak neuměli být na sebe zlí,“ vysvětluje svojí motivaci k organizaci setkání Farkašová.

Vzpomínat bude i Mirka Šindelářová z Klášterce nad Ohří. „On byl jedinečný, proto se s ním národ loučí veřejně, tak jako žil a zpíval. Příbuzní jsou naše soukromí, toto uctění památky je jiné,“ vysvětluje odpůrcům vzpomínkových akcí na sociálních sítích.

Záhy po úmrtí zpěváka se rozvířily diskuze o přejmenování některých veřejných míst. Vznikla dokonce petice za přejmenování Letiště Václava Havla na Letiště Karla Gotta. Aktuálně má kolem půl třetího tisíce podpisů. Podepsala ji i řada lidí z Chomutovska. „Karel Gott byl čestný člověk,“ okomentoval svůj podpis Josef Řepik z Chomutova.

Svůj podpis připojil například i chomutovský radní a náměstek hejtmana Jaroslav Komínek.

Zavzpomínejte na jedinečného Karla Gotta

