Rytíři, koně, večerní oheň. Na hradu Hasištejn se v sobotu vrátíte do minulosti

Už popětadvacáté se na hradě Hasištejn koná letní výlet do minulosti. Okno času se otevře do dob středověku, a to v sobotu 20. července.

Dobývání Hasištejna. Hrad se nachází nedaleko Prunéřova na Chomutovsku. | Foto: Deník / Miroslav Rada

Autor: Redakce