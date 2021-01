Nechranická přehrada je díky návštěvám rybářské celebrity opět v centru zájmu. Před několika dny odvysílala Česká televize první díl seriálu, ve kterém se Jakub Vágner pokouší ulovit trofejní kusy v českých řekách a nádržích. Vyprávěl o lovu legendární štiky na Nechranické přehradě.

„Vždy mě fascinoval příběh dravce, který je brutální, ale krásný zároveň. Štika obecná. Zubatá královna našich vod,“ předeslal v pořadu Vágner. Nechranice si vybral, protože se tam historicky ulovilo mnoho velkých trofejních štik.

Jeho lov ovšem ztěžovalo několik faktorů. Přehrada působí takřka nekonečně, jedná se totiž o pátou největší nádrž v Česku, která se rozkládá na takřka 1400 hektarech. Hladina se také rychle mění. Chvíli je klidná a odráží oblohu jako dokonalé zrcadlo, za pár minut vlny bouří jako na moři. Do toho pršelo, sněžilo a dul vítr.

I přes nepohodu rybář tábořil přímo u přehrady, ani na noc nejezdil do hotelu, aby po ránu nepřicházel o cenný čas. Přespával ve spacáku v autě. Zkoušel lov u břehů, kde jsou zatopené stromy, u výtoku z tušimické elektrárny i v místech, kde klecově odchovávají pstruhy. Měnil typy, barvy i velikosti nástrah, několik dní ale bezvýsledně.



„Velká štika může žít 25 až 30 let, a to je doba, za kterou ty všechny naše rybářské fígle prokoukne,“ zkonstatoval Vágner. „V dnešních dobách jsou štiky tak zkušené, protože je obrovský tlak od rybářů. Pár let dozadu jsme chytali jen na rotačky, úplně obyčejné nástrahy, dnes máme v podstatě dokonalé imitace ryb. Chytit trofejní štiku, to člověk musí mít obrovské štěstí, um a také ta štika musí mít svou slabou chvilku,“ podotkl.



V okolí přehrady vyhledal také zkušené rybáře, kteří se mohou pochlubit úctyhodnými úlovky. Radit si nechal například od 82letého Bohuslava Fialy. Ten z přehrady před několika desetiletími vylovil vůbec největší štiku. Fotografii s úlovkem obdivoval Vágner už jako dítě.

„Byla to náhoda. Bylo to připravený pro kapříka – zrníčko kukuřice a ona si to vzala,“ popsal pan Fiala, jak se mu štiku podařilo ulovit. „Velká byla 1,33 metru a vážila 19 a půl kila. To se nedá popsat, jaké to bylo překvapení, když jsem čekal na kapra a objevil se takovýto krokodýl,“ doplnil.



Úspěch nakonec po řadě dní zaznamenal i Jakub Vágner. Velkou trofejní štiku chytil v části přehrady, kde jsou sesuvy půdy a chytání se tam nedoporučuje. „Mám velkou radost, že se mi sen o nechranickém krokodýlovi splnil. Když ten sen držíte v náruči, je to prostě paráda,“ spokojeně se usmíval s úlovkem v náruči. Jakou má obr váhu a míru neprozradil. Podle místních rybářů, kteří byli u natáčení, ale štiku pana Fialy nepřekonala.



O lovu ryb v Nechranické přehradě se v krátké době odvysílaly dva pořady, první diváci mohli vidět v listopadu. Lov nechranického krokodýla viděli v rámci seriálu České rybí legendy začátkem ledna. To posílilo zájem o přehradu, což má podle místních rybářů své klady i zápory.

„Jsou na to dva názory. Takové pořady ukazují krásu přírody, a že je rybářství krásný koníček. Je to motivace pro děti, aby neseděly jen u počítačů,“ chválí jednatel místní organizace Českého rybářského svazu v Kadani Pavel Šindelář. „Někomu se ale nelíbí, aby se takové vody propagovaly, protože hned po odvysílání dochází k náporu. Třeba v listopadu sem hned poté přijeli lidé, kteří tu nikdy nebyli. Byli z jižních Čech, z Prahy, Karlových Varů, Plzně, z Moravy. Někdy to trvá rok, než to zase opadne,“ dokreslil.



Pořad o lovu nechranického krokodýla podobnou vlnu nevyvolal zřejmě jen proto, že je touto dobou lov dravců zakázán. Sezóna trvá od poloviny června do konce roku.