Vládní nařízení, které reaguje na epidemii koronaviru, uzavřelo základní a střední školy a zakázalo hromadné akce pro sto a více lidí. Do odvolání. V Kadani proto zrušili pořad Hvězdy, jak je neznáte s drsným šéfkuchařem Zdeňkem Pohlreichem a Ondřejem Hejmou, přesouvá se soutěž Chomutov má talent a nebudou ani farmářské trhy v Jirkově a v Kadani a mnohé další. Největší dopad má ale opatření na rodiny s mladšími školáky, které nemají zajištěné hlídání.

„U nás už to řeší půlka fabriky. Sice nesmíme při práci používat soukromé mobily, nějak se to tu ale rozkřiklo, takže všechny ženské, co mají mladší školáky, obvolávají příbuzné, jestli jim pohlídají děti,“ uvedla Simona B., která pracuje v jednom ze závodů v klášterecké zóně Verne. „Týká se to i mě, mám dvě děti na prvním stupni a babičku žádnou. Asi to budu řešit dovolenou po půl dnech, ještě nevím. Nevím ani, co na to řekne zaměstnavatel,“ dodala.

Celodenní program bude muset zařídit dceři, která chodí do třetí třídy a synovi prvňákovi Jarmila Kadlecová z Chomutova. „Dva týdny marodila celá naše rodina, včera jsem prvně vyslala děti do školy a zase budou doma. Místo abych se vrátila do práce, budu vařit a dohlížet jak vypracovávají školní práce,“ zkonstatovala.

Domškola vs. učitelé v prázdných třídách

Školáci sice zůstanou doma, učení se jim ale nevyhne. „Dětem zadáme práci na doma, protože vzdělávání probíhá dál, i když na dálku,“ potvrdil ředitel Základní školy Ak. Heyrovského v Chomutově Miloš Zelenka. Zadání jim bude chodit skrze elektronickou žákovskou knížku.

I když budou školy bez žáků, učitelé tam budou ve většině případů docházet i nadále. „Je to jejich práce a nařízení se týká jen žáků,“ poznamenal ředitel Zelenka. „Učitelé mají ze zákona rozdělenou práci na přímou vyučovací a přípravu, takže se budou věnovat té druhé. Doženeme to, co jinak musíme stíhat v běžném režimu,“ doplnil.

Jak bude vypadat pracovní náplň učitelů, jakmile se třídy vyprázdní, budou řešit na Základní škole Studentská v Jirkově. „V úterý běžel den podle rozvrhu, až poté budeme mít čas říct si, co v dalších dnech,“ zmínil ředitel Jan Duda. „V kuchyni asi proběhne generální úklid a také uklízečky budou mít čas na to, co jindy ne,“ dodal.

Opatření se netýká dětí v mateřských školách a univerzit. Rodiče školáků, kteří s nimi musí zůstat doma, budou mít nárok na ošetřovné, což potvrdil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Na dávku mají zaměstnanci nárok už od prvního dne, musí se ale jednat o nejvýše desetileté dítě. Pobírat ji může 9 dní, samoživitelé 16. Rodiče si musí ve škole vyžádat tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení a vyplněný ho předat ho zaměstnavateli.

Kvůli koronaviru dnes opět zasedne bezpečnostní rada Chomutovska, aby projednala další postup. Na Chomutovsku dosud nebyl potvrzen žádný případ onemocnění koronavirem. Lidé, kteří se vrátili z rizikových oblastí, přišli do styku s nakaženým nebo vykazují příznaky tohoto onemocnění, mohou volat na telefonickou linku krajské hygienické stanice 736 233 176.