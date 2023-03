„Od začátku 90. let nebylo do nemocnice příliš investováno, takže má obrovský vnitřní dluh,” nastínil ředitel. „Trápí nás budova chirurgie a ortopedie, což jsou domy snad z doby, kdy byla nemocnice založená, tedy před 120 lety. Ani pořádně nevíme, jaké jsou tam rozvody. Zastaralé jsou i další budovy,” doplnil.

Plány Krajské zdravotní jsou rozfázované do tří etap. V první se počítá s výstavbou budov, v nichž bude pavilon péče o matku a dítě s ambulancí gynekologie, gynekologickým oddělením a porodnicí, dále také chirurgické a ortopedické oddělení. Součástí této fáze má být i výstavba nového parkoviště v místě, kde je dnes heliport pro vrtulníky letecké záchranné služby, zatímco ten by se měl přestěhovat. Podle generelu mají být strženy také více než stoleté budovy v areálu.

Následující etapu by měla zahájit výstavba nové budovy rehabilitace. Ta bude spojena s lůžkovým oddělením. Vyrostou nová budova se sklady a patologií a o kus dál nová řídící budova s lékárnou a komerční částí s občerstvením, přednáškovým sálem a knihovnou. „Z polikliniky pak bude možné se dostat suchou nohou do řídící budovy a na gynekologii. Nemocnice bude díky nadzemním tunelům průchozí i v zimě,” doplnil Zeman.

Plány završí demolice současné budovy s operačními sály. Místo ní vyroste pavilon s následnou péčí, paliativní péčí a dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou péčí.

Vedle toho vyrostou na pozemcích nemocnice obytné budovy pro lékařský a další zdravotnický personál. „Tyto domy jsou pro nás poměrně důležité, rádi bychom je realizovali co nejdříve,” poznamenal ředitel. V tomto bodě by však nejdříve muselo dojít ke změně územního plánu, což je plně v kompetenci města. Jeho pomocnou ruku by nemocnice uvítala i v dalších směrech.

„Město může pomoci s okolím nemocnice. Jde o rekonstrukce ulic, pomoc s dopravní obslužností a zvážit by také mohlo, zda nebude participovat na etapě týkající se bydlení,” navrhl ředitel Zeman. V této rozvojové části města by podle jeho slov mohl Chomutov investovat do bytů pro své klíčové zaměstnance a také do školky, která by odrážela potřeby pracovníků ve zdravotnictví. Nemocnice jich má kolem tisíce.

„Z toho je 90 procent žen, které mají malé děti. Potřebujeme, aby o ně bylo postaráno, protože pacienti chtějí péči 24 hodin sedm dní v týdnu a my chceme umožnit, aby tyto ženy mohly pracovat také 24 hodin sedm dní v týdnu,” upozornil ředitel nemocnice.

Potřebu zlepšit okolí špitálu vedení města vnímá, proto má zpracovaný investiční plán. Pro letošek je naplánovaná obnova ulice Janského, v dalším roce pak hlavní třídy podél polikliniky včetně výstavby dalších 50 parkovacích míst. V roce následujícím by na řadu přišla ulice Kochova s přilehlým parkem.

Někteří členové vedení města slyší i na výzvu ohledně změny územního plánu. „Přimlouval bych se, abychom spustili procesy, které spočívají v jeho změně a oblast kolem nemocnice se mohla z hlediska bydlení rozvíjet,” reagoval náměstek primátora pro investice David Dinda (Nový Sever). „Zahrnout bychom měli urbanisty, aby se areál nemocnice stal součástí města se všemi principy, které urbanismus zahrnuje,” dodal.

Samotné plány na přeměnu chomutovské nemocnice jsou při současných cenách odhadované na 3,8 miliardy korun. Podobné generely nechala Krajská zdravotní vypracovat i pro své další nemocnice na severu Čech. Celkové odhadované náklady přesahují 24 miliard korun.

V chomutovské nemocnici aktuálně probíhá výstavba pavilonu s urgentním příjmem, centrálních operačních sálů a anesteziologicko-resuscitačního oddělení včetně nadzemního tunelu, který ho propojí s pavilonem D. Tato stavba za 834 milionů korun je vůbec největší investicí do nemocnice za desítky let. Dokončena by měla být letos. Investice není součástí generelu Nemocnice Chomutov, je však předzvěstí větších událostí.