Stavební stroje se zakously do části území, kde se má dále rozrůstat otvická nákupní zóna. Další prodejny budou postavené na půlhektarové ploše v sousedství obchodu LKQ. Vznikne tam i 160 parkovacích míst.

Otvická nákupní zóna se rozšiřuje. | Video: Deník/Miroslava Šebestová

Podle informací společnosti Sallerova výstavba, která se stará o pronájem pozemků, se má zóna rozšířit o další elektro, prodejnu nábytku Okay, společnost ProSpánek s nabídkou postelí, matrací a přikrývek či dortmundskou TEDi, jež nabízí širokou škálu výrobků od kancelářských potřeb a drogerie po potřeby pro kutily. Zamířit sem má i diskontní řetězec Action s rozmanitou nabídkou zboží za nízké ceny. To zahrnuje jak módu, tak zařízení do domácnosti nebo vybavení pro zahradu.

V obchodní zóně v Otvicích se nachází kolem třiceti prodejen a provozoven, které každodenně využívají tisíce Chomutovanů. Mezi nimi nechybí Kaufland, lékárna Max, obchody s módou, obuví a sportovními potřebami či populární fast food restaurace KFC.

V závěru loňského roku společnost Sallerova výstavba prozradila, že jedná o spolupráci s restaurací rychlého občerstvení Burger King. „Její otevření je plánované na začátek roku 2025,“ uvedla při té příležitosti Markéta Rašíková z marketingového oddělení.

Zástupci amerického řetězce, který má po světě více než 11 tisíc restaurací a v Česku otevřel kolem čtyřiceti poboček, potvrdili, že jednání probíhají. Více však budoucí plány nechtěli komentovat.

