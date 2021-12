Podle starosty města Štefana Drozda (Soukromníci) skončí letošní rozpočet s přebytkem. „Byli jsme velmi opatrní. Za normálních okolností bychom tyto finance převáděli a zapojovali je až prvním rozpočtovým opatřením. Protože jsme si ale už dnes jisti, že tuto rezervu máme, můžeme si dovolit s ní počítat takto dopředu,“ vysvětlil. „Vše půjde do investic, výběrová řízení chceme vyhlašovat co nejdříve,“ doplnil.

Město chce v dalším roce proinvestovat 67,6 milionů korun. Největší díl si ukousnou sídliště, protože se plánuje jejich další obnova, a také pozemní komunikace. V součtu tam poplyne téměř 48 milionů korun.

Mezi významné projekty patří například obnova ulice Pod Stadionem. „Zde vznikne 51 nových parkovacích míst a proběhne rekonstrukce stávajících 43 stání. Ve druhé etapě proběhne rekonstrukce ulice Královéhradecké,“ nastínil radní pro výstavbu a rozvoj města Vojtěch Marvan (Soukromníci). Při obnově ulice Husova vznikne sedmnáct nových parkovacích míst, celkem zde jejich počet stoupne na 32. Nový povrch získá silnice v ulici 17. listopadu a v Lidické a obnovená bude příjezdová cesta k letnímu kinu, kde přibude dalších třináct parkovacích míst. Obyvatelé Rašovic se dočkají obnovy komunikací na návsi, po kterých dlouho volali.

Do kapitálových výdajů Klášterec započítává i deset milionů korun pro akciovou společnost Lázně Evženie. „Protože jsme uzavřeli smlouvu se strategickým partnerem – město vlastní 49 procent společnosti a Priessnitzovy léčebné lázně 51 procent – každý jsme do ní vložili odpovídající částku. Je to dorovnání. Start,“ podotkl starosta Drozd. „Dosud společnost žádnou hodnotu neměla, protože nic nedělala,“ zdůraznil. Lázně dosud neprovozovaly lázeňství v pravém slova smyslu, to se ale má změnit.

Řada měst počítá, že rozpočet v příštím roce posílí díky výběru vyšších poplatků za odpad. Je to v návaznosti na novelu zákona o odpadech, která zvýšila poplatky za ukládání odpadu na skládky, přičemž skládkování bude od roku 2030 zcela zakázané. Zároveň tlačí na stále vyšší třídění odpadu. Například Klášterec ale v příštím roce ponechá poplatek za odpad stejný, tedy pět set korun za obyvatele ročně, děti do osmnácti let mají službu zdarma.

„Výsledky letošního roku ještě nejsou tak tragické, abychom poplatek zvyšovali,“ poznamenal starosta. „Spíše se zaměříme na přidávání kontejnerů a lepší separaci odpadu, abychom to drželi v únosných mezích. Pokud se ale ukáže, že to nepůjde, stejně se budeme muset v budoucnu vydat cestou zvyšování poplatku,“ poukázal.