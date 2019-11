Miliarda a 213 milionů korun. S astronomickou částkou, na níž by Severočech s průměrným platem vydělával více než tři tisíciletí, má v příštím roce hospodařit Chomutov. O návrhu rozpočtu budou v pondělí jednat zastupitelé.

Rozpočet je navržen jako deficitní se schodkem 55 milionů korun. „Schodkový je dlouhodobě, loni tomu nebylo jinak. Věříme ale, že se v rámci první poloviny příštího roku dostaneme do plusové úrovně a schodek bude minimální,“ uvedl primátor Chomutova Marek Hrabáč (ANO) s odkazem na zkušenosti ekonomů.

Ovšem vysoké tempo, které město letos nasadilo v oblasti investic, v dalším období poleví. Podle návrhu má být proinvestováno 214 milionů korun, což je o takřka 73 milionů méně než letos. Důvodů k úspornějšímu přístupu je několik.

„Reagujeme na to, že jednak rostly ostatní výdajové stránky rozpočtu, navíc jsme se ho snažili sestavit tak, aby byl co nejméně schodkový,“ vysvětlil ekonom města Jan Mareš. „Objem jsme snížili i proto, že v příštím roce nejsou vhodné dotační tituly na spolufinancování investic a téměř vše zaplatíme ze svého. Navíc výrazně meziročně poklesly příjmy z vratek z realizovaných dotací. Pro příští rok plánujeme výnosy z vratek ve výši 26 milionů, letos to bylo 117. Je tam velký propad, přesto se snažíme zdravě investovat,“ dodal.

Investice mají z pohledu města stále jasnou prioritu. „Reprezentujeme směr, že peníze se mají investovat, proto trváme na tom, aby byla městská politika proinvestiční, abychom na penězích zbůhdarma neseděli,“ nastínil náměstek primátora David Dinda (Nový sever).

V příštím roce má pokračovat výstavba chytrého parkoviště na Kamenném Vrchu za 25 milionů korun, přičemž se do příštího roku přehoupne zhruba polovina nákladů. V zásobníku investičních akcí je také rekonstrukce lávky přes „třináctku“ u nádraží za 13 milionů korun nebo obnova veřejného osvětlení za 12,5 milionů korun. „Na podzim bychom rádi zahájili první etapu revitalizace Kamencového jezera, která vzešla z architektonického návrhu. Jedná se o spodní část Přemyslovy ulice,“ doplnil náměstek.

Aby se do rozpočtu vešly povinné výdaje a zbylo dost na investice, svedli na městě menší bitvu s kalkulačkou v ruce. „Původně byly požadavky našich organizací o 200 milionů korun vyšší, aby dosáhly ideálního stavu,“ nastínil primátor Hrabáč. „Nicméně mandatorní výdaje představují 950 milionů korun, takže nám příliš peněz na rozdávání nezbývá a museli jsme výrazně škrtat,“ dodal. Podle jeho slov je situace komplikovaná tím, že stát nařizuje valorizaci platů státních zaměstnanců, peníze na ně je ale nutno přelévat z dalších provozních položek.

Jednou z mála z organizací, která si má v příštím roce polepšit, je městská policie. V navrhovaném rozpočtu se v její kolonce skví o téměř 9 milionů korun více. Vedení města to zdůvodňuje důrazem na bezpečnost ve městě.