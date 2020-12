Město má deficitní rozpočet. Schodek kryjí úspory ve výši 125 milionů korun.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Vít Šimánek

Pokračující přeměna kulturního domu na multifunkční kulturní centrum. To je největší investiční akce příštího roku v Klášterci nad Ohří, s níž počítá schválený rozpočet na příští rok. Sestavený je jako schodkový, kdy celkový objem příjmů dosahuje 250 milionů korun a výdaje 374 milionů. Rozdíl město dorovná z finančních přebytků z let minulých. „Zůstatky na účtech města jsou zhruba 200 milionů korun, takže to, že zapojujeme úspory 125 milionů, je v podstatě ještě velmi opatrné,“ zkonstatovala vedoucí finančního odboru na klášterecké radnici Veronika Dlouhá.