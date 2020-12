Zastupitelé schválili rozpočet ve výši 472 milionů korun, pro investice počítají se zhruba 90 miliony korun. Ve srovnání s letoškem je to o 30 milionů korun méně.

„Kvůli covidu se nám snížily daňové příjmy. Přes léto nám byl výpadek ze strany státu zčásti dorovnán, v září nám opět klesly příjmy o 2 miliony, listopad dopadl podle předpokladu. Nevíme, jak to bude vypadat v dalších měsících až do března, a do toho nevíme, co bude výsledkem jednání ohledně daňového balíčku,“ připomněl starosta Kadaně Jiří Kulhánek. „Pokud to dopadne tak, jak schválila Sněmovna, obce přijdou o 33 miliard korun. Proto jsme si nějakým způsobem udělali kalkulaci a předpokládané daňové příjmy na příští rok jsme ponížili,“ doplnil.

Sestavování rozpočtu za těchto podmínek starosta popsal jako nadmíru pracné. „Dělám rozpočet podevatenácté, co jsem tady na radnici, a nikdy to nebylo tak složité jako letos,“ podotkl.

Rozpočet je v porovnání s letošním rokem, kdy dosahoval sumy 523 milionů korun, zhruba o 50 milionů nižší. Způsobila to hlavně nižší výnosnost daní. Město si ale pomůže zapojením hospodářského přebytku 100 milionů korun. „Máme poměrně slušný přebytek hospodaření, protože peníze zbytečně nevyhazujeme. V rozpočtu na rok 2021 si tím pomůžeme a situace nebude zase tak tragická,“ zhodnotil starosta Kulhánek.

Na investice půjde zhruba 90 milionů korun, což je o 30 milionů méně, než s kolika bylo původně počítáno pro letošek. Nakonec se ale stejně přibližně 20 milionů neproinvestovalo a akce se odložily.

V plánu investic město počítá s dokončením třetí a poslední etapy velkého sídlištního okruhu na sídlišti „D“ za více než 10 milionů korun. Dále je v plánu komplexní řešení Rooseveltových sadů s ohledem na možnosti zadržení vody v krajině a využití území pro rekreaci za více než 4 miliony korun. Zajímavostí bude nově zbudovaná hvězdárna na Prostředním vrchu za odhadovaných 5 milionů korun.

„Jednou z největších investičních akcí je vybudování části cyklostezky v úseku Prunéřov – Tušimice za předpokládaných 20 milionů korun,“ uvedl vedoucí odboru výstavby Karel Bazalka. „Výhodou je, že bychom na tuto akci měli získat dotaci z takzvaných ekomiliard, tedy peněz vyčleněných vládou pro zahlazení následků důlní těžby,“ doplnil.

Přes úsporná opatření, která se týkají i dotací města, Kadaň uvolní 2 miliony korun na obnovu domů v městské památkové rezervaci. „Smyslem je, aby se v historickém středu udržel život, nevylidňoval se nám a domy se udržovaly ve slušné kvalitě. Za ta léta se nám tento přístup vyplatil, program máme už od roku 1990,“ podotkl starosta.

Pokud bude výnos daní lepší, než se jeví v tuto chvíli, nebo pokud bude stát ztráty městům v podstatné výši kompenzovat, je město připravené rozšířit okruh investic i dotačních titulů udělovaných městem.