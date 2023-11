/VIDEO/ Rozpočtem města Chomutova v příštím roce proteče 1,73 miliardy korun, což je o 163 milionů více než v letošním roce. Přesto počítá se značným schodkem. Vyrovná ho díky naspořeným prostředkům.

„Výdaje výrazně převyšují příjmovou stránku rozpočtu, který je deficitní ve výši 221 822 300 korun,“ informoval hlavní ekonom města Jan Mareš. „Co se meziročně navýšilo, jsou nárůsty vstupů kvůli inflaci, stále tam jsou dopady energetické krize, ačkoli se nám ceny vylepšily, a samozřejmě u některých organizací došlo k valorizaci platů. Rozpočet je hodně navýšený také na službách pro obyvatelstvo,“ doplnil. Město například na rozdíl od řady dalších měst v okolí nezvyšuje poplatek za odpad.

Zároveň ekonom poukázal na rekordní míru plánovaných investic. Ta má přesáhnout 394 milionů korun. Vůbec největší investiční akcí bude pokračující obnova objektu bývalé vojenské správy v Chelčického ulici. Jedná se o část kdysi slavného Hotelu Scherber, v němž spal i spisovatel Karel May proslulý svými příběhy z Divokého západu. Do budoucna v domě bude část kanceláří magistrátu.

Celkové náklady by měly dosáhnout 120 milionů korun, z toho zhruba polovina bude proinvestovaná v příštím roce. „Předpokládáme, že by se rekonstrukce měla dokončit ve druhé polovině příštího roku. Následně objekt dovybavíme a můžou se tam stěhovat kolegové,“ nastínila vedoucí odboru investic a rozvoje Hana Nováková.

Když město budovu kupovalo, náklady odhadovalo na 44 milionů bez daně z přidané hodnoty. To na zasedání zastupitelstva připomněl zastupitel opozičního hnutí PRO Chomutov Vlastimil Polívka. „Pozitivní je, že jsme zachránili historický objekt v památkové zóně. Nicméně s výjimkou obvodových zdí jsme ten dům uvnitř postavili celý znovu, což asi úplně dobrá investice nebyla,“ namítl.

Podle odboru investic záměr prodražilo několik skutečností. Než byl vypsaný tendr, vzrostly ceny za stavební materiál i práci. Objekt měl navíc narušenou statiku a krovy napadené dřevomorkou.

Investice města

za poslední roky 2019: 284,9 milionů korun

2020: 179,8

2021: 143,3

2022: 302,5

2023 (do září): 233,9

plán na rok 2024: 394,9

Druhá největší investice bude spojená s hospodařením s dešťovou vodou. V obou areálech Technických služeb se má dešťová voda svádět ze střech do obřích retenčních nádrží, aby ji organizace mohla podle potřeby odčerpávat a využívat například k zálivce. Jedná se o investici za zhruba 40 milionů korun, z 80 procent ji ale vykrývá dotace, kterou už má město schválenou.

Kolem 65 milionů půjde také do oblasti dopravy, kde se jedná o více záměrů. K nim patří vybudování nových přechodů pro chodce například v ulici Blatenská, spoluúčast na rekonstrukci křižovatky v ulicích Lipská a Kostelní či další etapa obnovy páteřní komunikace na sídlištích, kde se práce přesunou od experimentů ke sportovní hale na Březenecké.

Vůbec nejvíc si z celkového rozpočtového koláče ukousne výkon veřejné správy, a to 449 milionů korun. Je to o 93 milionů více než v letošním roce. Na dopravu půjde 207 milionů a na tělovýchovnou a zájmovou činnost 206 milionů. Bezpečnost a veřejný pořádek si vyžádají více než 97 milionů. To představuje navýšení o takřka 8 milionů oproti letošku.

Město nečerpá žádné cizí peníze. Historický úvěr 450 milionů korun, který si vzalo na sportovní areál na Zadních Vinohradech, splatilo letos v únoru.

Nedotčený stále zůstává kontokorentní úvěr ve výši 300 milionů korun. Město si ho zajistilo v době covidových škrtů, zatím ale peníze nepotřebovalo a peníze v něm navíc dokáže zhodnocovat ve svůj prospěch.

Jak upozornil primátor Chomutova Marek Hrabáč (ANO), rozpočet pro následující rok může ovlivnit jedna velká neznámá. „Otázka zůstává nad konsolidačním lomeno daňovým balíčkem. Zatím nevíme, co přinese,“ upozornil.

