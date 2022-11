Podle krajského radního pro finance Jana Růžičky (KDU-ČSL) má být rozpočet, který projednají 12. prosince krajští zastupitelé, výrazně investiční. Bude nejvyšší, jaký byl kdy předložen ke schválení. Návrh počítá s výdaji 27,275 miliardy, to je o 2,3 miliardy více než letos. Na kapitálové výdaje pak půjde přes tři miliardy korun. Příjmy by měly dosáhnout 26 miliard.

„Měl by to být rozpočet investiční, prorůstový. I proto je plný podpor pro cizí subjekty včetně Krajské zdravotní,“ uvedl radní Růžička.

Pravděpodobně nejočekávanější investicí, která by měla příští rok začít, je rekonstrukce Benešova mostu v Ústí nad Labem, který je kvůli desetiletí trvajícímu ignorování nezbytné údržby v havarijním stavu. Současné odhady mluví o nákladech okolo 500 milionů korun, skutečná cena za opravu bude ale s největší pravděpodobností mnohem vyšší.

„Představu o ceně bychom měli mít v lednu. Nebojím se říct, že to bude násobek toho, co by to stálo před deseti lety. Včetně lávky to bude podle mého naprosto laického odhadu miliarda korun,“ neskrýval obavy z extrémního nárůstu ceny Růžička. Před mnoha lety, kdy se o rekonstrukci začalo mluvit, se totiž odhady pohybovaly okolo 200 milionů.

Příští rok by se mělo začít také s Transformačním centrem Ústeckého kraje, které bude financováno z Fondu spravedlivé transformace. Na digitálně-technickou mapu, která má usnadnit územně plánovací činnost a územní a stavební řízení, počítá návrh rozpočtu se 170 miliony. Díky mapě, ve které budou zakreslené všechny objekty včetně například stromů nebo budov, by měla být rychlejší výstavba například infrastruktury.

Dalších 100 milionů korun je v návrhu určeno pro muzeum v Krupce na Teplicku, stejná částka by měla jít na pobočku ústecké průmyslovky, na tu děčínskou by pak mělo putovat o 20 milionů méně.

Sedmdesát milionů by pak měla stát rekonstrukce konzervatoře v Teplicích nebo mostu v Kyjicích.

Do zdravotnictví chce krajská koalice poslat 637 milionů, z toho má jít na investice pro Krajskou zdravotní 571 milionů.

Polovina výdajů půjde do vzdělávání

Největším výdajem krajského rozpočtu by mělo být vzdělávání, kam poputuje 14,5 miliardy korun, tedy více než polovina plánovaných výdajů na příští rok. Drtivou většinu této částky ale tvoří transfery od státu směrem k obcím na základní školství a kraji na střední školství.

Na dopravu a silniční hospodářství by mělo být vyčleněno 4,5 miliardy, o 600 milionů více než letos. Z této kapitoly se hradí například veřejná doprava, jako jsou autobusy a vlaky nebo opravy krajských silnic druhé a třetí třídy.

Výrazný nárůst zaznamenala také kapitola podpory rekonstrukcí kulturních památek, ve které ještě před několika lety bylo pouhých pět milionů. Příští rok by krajská podpora údržby nemovitého kulturního dědictví měla dosáhnout 60 milionů korun, další milion jde na drobné památky.

„Poprvé jsme vyčlenili peníze také na sociální služby pro lidi s poruchou autistickou spektra, na které by mělo jít deset milionů korun,“ doplnil náměstek hejtmana Jiří Kulhánek (ODS).

Předseda zastupitelského klubu STAN Filip Ušák by chtěl vypíchnout především podporu památkové péče. „Já rozpočet podpořím, protože mi přijde úměrný situaci, ve které jsme. Kdybych jej sestavoval já, možná bych některé položky přesunul. Ale celkově jsme spokojení a přišlo mi malicherné se v kontextu rozpočtu ve výši 27 miliard dohadovat o drobné položky,“ řekl Ušák.