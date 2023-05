Vedení Ústeckého kraje vypovědělo smlouvu o výpůjčce exponátů a ukončilo spolupráci, která měla vést k vybudování muzea v Chomutově. Sběratele to zdrtilo.

Vizualizace automobilového muzea Praga, které mělo vzniknout na okraji Chomutova v ulici Ctiborova. | Foto: Ateliér Kopecký

Je po všem. Vize, že v Chomutově vznikne muzeum aut slavné tuzemské značky Praga a region se díky tomu stane vyhledávaným cílem obdivovatelů veteránů, padl. Vedení Ústeckého kraje vypovědělo smlouvu o dlouhodobé výpůjčce exponátů, protože bylo muzeum nad jeho síly.

„Na takovouto unikátní sbírku nemáme kapacitu finanční ani personální, abychom muzeum nějak provozovali,” zdůvodnil krok hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller (ANO). „Nemáme ani kapacitu odbornou. Sbírka je totiž jako celek v nepopsaném stavu, takže ani samotnou kategorizaci - co je projektová dokumentace, co zbytečný materiál - nebyl nikdo schopen dát dohromady,” doplnil.

Sbírka totiž obsahuje kolem 470 tisíc kusů exponátů. Z toho je kolem sta historických aut a motocyklů a dále značné množství dalšího materiálu jako jsou náhradní díly, vybavení z automobilky, nábytek, technická dokumentace, fotografie a další dokumenty.

Klášterec „dům hrůzy” nekoupí. Majitelé chtějí víc, než město nabídlo

Unikátní sbírka je třetí největší ucelenou kolekcí na světě, která je navíc zapsaná na seznamu UNESCO. Shromáždil ji dnes 91letý Emil Příhoda. Pracoval na tom zhruba šedesát let. Nejstarší vůz pochází z roku 1908, vyrobený byl tedy pouhý rok poté, co vznikla sama značka. Součástí kolekce je také vůz Praga Lada, v němž se měla vozit herecká hvězda Lída Baarová a vůz z autoparku prezidenta Tomáše G. Masaryka.

Před čtyřmi lety Ústecký kraj uzavřel smlouvu o výpůjčce sbírky na třicet let se Zuzanou Heroldovou, dcerou sběratele. Záměrem bylo vybudovat v Chomutově muzeum. Vzniknout mělo přestavbou hal v průmyslovém areálu ve Ctiborově ulici. Exponáty byly prozatímně převezené a uložené v Chomutově a Údlicích.

Plány ale vyšly naprázdno, což Emila Příhodu zdrtilo. „Dopadlo to špatně. Najednou je všechno v luftě a dělej si, co chceš,” smutně zkonstatoval sběratel, který nedokáže pochopit, proč nové vedení kraje nepokračuje v tom, co podepsalo vedení minulé. „Je to nesrozumitelné,” míní.

Silniční špunty na Chomutovsku: Pracuje se na silnicích i mostech

Podle hejtmana Schillera by mělo muzeum vzniknout v Praze a pod taktovkou státu. „Jednáme s ním dva roky, co jsme jako vedení v úřadě. Snažili jsme se mluvit s Ministerstvem kultury i Národním technickým muzeem, ale odezva žádná,” nastínil. Jak doplnil, sbírka může zůstat ještě dva roky na Chomutovsku, poté by se ale majitelka měla postarat o její přesun.

Velkým zastáncem muzea v Chomutově byl Jaroslav Komínek (KSČM), který byl náměstkem hejtmana, a dnes je v krajském zastupitelstvu zástupce opozice. Fakt, že se nové vedení kraje unikátní sbírky vzdalo, vnímá jako promarněnou šanci.

„Takových šancí se moc nenaskytne, my ji novému vedení naservírovali na zlatém podnose, stačilo ji pouze dotáhnout do konce,” mrzí politika. „Snažíme se do Ústeckého kraje nalákat turisty a upoutávat na sebe pozornost. Tímto jsme mohli kraj podpořit. Za sbírkou by sem jezdili lidé z Česka i Evropy,” nepochybuje.