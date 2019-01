Chomutov - Dopravní podnik už „pětku“ nevzkřísí, ale promyslí změnu trasy linky č. 4 a prodloužení 6.

ŠPATNĚ JSTE TO VYMYSLELI. Na setkání přišlo se svými námitkami na sedmdesát obyvatel Horní Vsi, většinou seniorů. Na snímku jedna z mála představitelek mladší generace Martina Fulierová. | Foto: Foto: Deník/ M. Šebestová

Na přání obyvatel Horní Vsi svolal Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova setkání. Přišli hlavně senioři, kterým vadí, že byla v prosinci zrušena linka č. 5, kterou jezdili na polikliniku. Zajímaly je ale mnohé další změny. Díky jejich námětům možná podnik něco přehodnotí.



Pětku neobnovíme



Třídou na Základní škole Ak. Heyrovského, kde se setkání konalo, to občas vřelo jako na rockovém koncertě. Ke slovu se hlásil les rukou. Přítomní chtěli vědět, jestli se pětka neobnoví.



„Opravdu jsme registrovali, že je málo využívaná,“ vysvětlil ředitel divize MHD Martin Lédl. „Jednalo by se o krok zpět a zároveň by to bylo v rozporu s podstatou optimalizace dopravy, která byla nevyhnutelná.“ Na to začal mluvit o obnově vozového parku, kam je naopak potřeba peníze „nalít“.



„Mohl byste to zkrátit a vrátit se k našim konkrétním připomínkám?“ namítla jedna z čiperných důchodkyň. „To už jsme četli v novinách, nejsme tu na přednášce,“ usekla jeho výklad.



„Přišli jsme, abychom řešili, co se týká nás. Chceme vědět, co bude se šestkou a vůbec,“ ozývá se další hlas z přibližně sedmdesátihlavého davu.



Dobré nápady: v trase 4 a 6

Lidé reptali vícekrát v průběhu dialogu, který trval téměř dvě hodiny a někteří na protest odešli.



Náměstek primátorky Jan Řehák proto průběžně dav usměrňoval výzvou, ať navrhují alternativy, kterými by se dopravní podnik mohl seriózně zabývat.



Podle ředitele divize MHD dva dobré nápady padly.



„Dodatečně bychom mohli upravit trasu linky č. 6 a protáhnout ji z Kostnické k Povodí Ohře, čímž by se zkrátila docházková vzdálenost,“ jmenoval první z nich Martin Lédl. „Dalo by se také uvažovat o protažení trasy linky č. 4, která spojuje lokalitu Domovina s poliklinikou, aby zajížděla i na Horní Ves.“



Jak podotkl není to slib, ale podnik se bude návrhy vážně zabývat.

Jako neodůvodněné viděl stížnosti na zdražené jízdné pro seniory nad 70 let, poukázání na nepřiměřené docházkové vzdálenosti a špatnou návaznost linek.



Na svou původní trasu se nevrátí ani linka č. 5.



Na otázku, zda vedení dopravního podniku nelituje, že zrušil linku dříve, než se zeptal Hornoveských, odpověděl záporně.



„Žije tam přibližně osm tisíc lidí, ale například i na toto setkání přišla jen hrstka z nich, samozřejmě ti, kterým na stávající síti MHD něco vadí. Jsem přesvědčený, že spokojených občanů je víc a nepovažovali tudíž za nutné přijít na náš briefing,“ uzavírá ředitel.

Co lidem vadí:



Jiří Spal: Naprosto nejsem spokojen, protože se tu neřešilo katastrofální zvýšení jízdného pro důchodce nad 70 let. Loni jsem za celý rok platil 250 korun, letos to bude 1080 Kč.



Marie Spalová: Zrušení „pětky“ je nehoráznost. Bydlíme u Severky a když se chceme po 14 hodině dostat do Třebízského, nemáme šanci. Navíc ukrátili č. 6 o dvě zastávky.



Martina Fulierová: Bydlím ve městě, ale jezdím na Horní Ves, protože tam pracuji na zdravotním středisku. Důchodců bych se chtěla zastat. Hlavní problém podle mě tkví v tom, že pětku zrušili, šestku zkrátili a trojce prodloužili intervaly. Dopravní podnik to měl vymyslet líp.