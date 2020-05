Stále více místa ve městech nacházejí louky s polním kvítím, které vypadají jako vystřižené z dávných časů. Podstatné je, že jsou nejen hezké, ale plní i ekologickou funkci, protože zadržují vláhu a jsou útočištěm pro hmyz. Některá města na Chomutovsku vysazují luční kvítí už několik let a postupně plochy rozšiřují. Nově se k nim přidává také Jirkov.

První květnatou louku v Jirkově zakládají před paneláky v ulici Smetanovy sady. „Měsíc od výsevu se můžeme těšit na pestrou škálu lučního kvítí: hvozdíků, chrp, vlčích máků, chrastavců, kopretin či třezalky, které budou těšit naše smysly až do prvních mrazíků,“ přiblížila Kamila Plzáková z odboru majetku města a útvaru investic. Jestli se bude první květnaté louce dařit, bude výsev polního kvítí v příštím roce pokračovat i na dalších místech.

První zkušenost s kvetoucí loukou udělali Klášterečtí před rokem, kde pokryly plochu před školou v ulici Krátká kopretiny. „Letos čekáme, že bude ještě krásnější než loni. Odebíráme luční směsi, všechna semínka ale nevzejdou v poměru, v jakém byla v sáčku, každá lokalita má jinou skladbu půdy a sama si 'řekne', čemu se tam bude dařit. Jsme tedy zvědaví, jak bude vypadat letos,“ uvedl vedoucí odboru místního hospodářství, dopravy a životního prostředí Libor Kocáb.

Zároveň s kolegy hledá další místa ve městě, kde by bylo možné pokračovat. „Mohlo by to být u garáží v ulici kpt. Jaroše a pod parkovištěm u Základní školy Petlérská,“ dodal.

Byť mají plochy s lučním kvítím spoustu kladů, skloňuje se například odolnost za sucha a to, že není potřeba je tolik sekat, pojí se s nimi i nějaké to mínus. „Náklady nejsou o nic menší. I když se sekají jen dvakrát do roka, je to náročnější,“ poznamenal Kocáb. „Přihlásili se nám ale dobrovolníci, že by tyto louky sekali kosami,“ doplnil. Tento přístup je nejen levnější, je i v souladu s ekozahradnictvím.

Už pětiletou zkušenost mají s květnatými loukami v Kadani. Pověstná je obří květinová věž pod barbakánem, luční kvítí ale zdobí i Nábřeží Maxipsa Fíka, ulici Smetanovy sady a více se rozšíří po Rooseveltových sadech.

„Květinovou věž máme tvořenou z francouzské směsi dvanácti květin. V Rooseveltových sadech a na nábřeží připravujeme záhony ve stylu medonosné louky, aby lákala hmyz. Budou tam i makové a jetelové záhony, které mají rubínovou barvu, a svazenkové záhony s modrofialovým efektem,“ přiblížil Miroslav Jancák z odboru životního prostředí.

Přestože luční kvítí odolává suchu lépe než krátce střižený trávník, i ono zápolí s extrémními suchy posledních let. „Vidět to bylo na květinové věži, která v počátcích vydržela krásná a kvetoucí celé léto. V posledních letech rychle odkvete a už v červenci je suchá jako seno, takže ji posečeme a čekáme, jestli bude víc vláhy a přijde druhá vlna růstu,“ popsal Jancák.

Jedinou květnatou louku má Chomutov, a to na svazích pod bývalým KASSem na sídlišti Zahradní. Přesto lučně rozkvetly i další plochy, včetně okolí gymnázia, které loni ozdobily vlčí máky.

„Máme trochu jiný přístup. Nevysíváme květnaté louky, ale už druhým rokem méně sekáme a snažíme se o takovou údržbu, aby vznikaly přirozené luční porosty. Díky tomu se tam ujmou květiny, kterým se bude dlouhodobě dařit. Jde nám o dlouhodobou udržitelnost,“ vysvětlila vedoucí odboru životního prostředí Dagmar Mutinská. „Lidem se tyto louky líbí, chválí si je,“ uzavřela.