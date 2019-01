Chomutov - Sotva stavební firmy rozkopaly chodníky a zastávky na sídlištích, přišly mrazy…

Dělníci pracují na opravě silnice. | Foto: Deník/Jan Vraný

Nové zastávky MHD, cesty mezi paneláky, parkovací místa, schodiště, hřiště pro školáky, podchody. Na to všechno se mohou těšit obyvatelé chomutovských sídlišť od Březenecké po Písečnou. Jenže zvelebovací práce začaly poměrně pozdě a lidé se bojí, že zimu stráví na rozkopaných sídlištích.

Rozkopáno, kam se podíváš



„Divil jsem se, že začínají kopat v říjnu," podivuje se Jan Musko z Písečné. „Za chvíli se budou vymlouvat na zimu a dodělávat to budou na jaře," kroutí hlavou. Právě lidé ze spodní části Písečné museli rozkopaný vnitřek sídliště snášet celé léto, a to kvůli výměně teplovodu. Teď se lidé bojí, že to bude i celá zima.

Což by nebylo nic příjemného. Vybourané jsou například chodníky okolo zdravotního střediska, takže ve sněhu by se po nich nedalo bezpečně chodit. Rozkopané zůstávají také části parkovišť, kterým se teď řidiči musejí vyhýbat. Napůl obnovené jsou některé zastávky MHD, například U Tipu nebo konečná zastávka na Písečné. Dělníci na nich pracovali každý den, jenže pak přišel sníh a mrazy a obav mezi lidmi začalo přibývat.

Stihneme to!

Město má ale příslib od dodavatelské firmy RRR, že všechno bude hotové podle plánu, tedy do konce roku. „Dodavatel nás ujistil, že to stihne," reagovala na dotaz Chomutovského deníku mluvčí magistrátu Šárka Schönová. Vývoj počasí prý firma sleduje a podle toho si také některé práce plánuje, aby ho zima nezaskočila. „Jedinou výjimkou budou terénní úpravy, hlavně výsadba zeleně. Ta proběhne na jaře," dodala Schönová.

Zpožděná etapa s pokutou

Všechny práce jsou součástí první etapy IPRM s názvem Sídliště město pro život. Město na projekt získalo desítky milionů z EU.

Projektu se však nevyhnuly ani problémy. Původní výběrové řízení, které proběhlo už loni, totiž zrušil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Chomutov dokonce dostal od úřadu pokutu 75 tisíc korun. Především za to, že zkrátil lhůtu pro podání nabídek o pět dnů oproti zákonnému postupu.