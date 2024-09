/ROZHOVOR/ Do druhého kola senátních voleb za Chomutov postupuje Přemysl Rabas, kterého nominovalo hnutí SEN 21 a senátorem je posledních šest let. Politik žije v Blatně, známý je také jako ředitel Zoo ve Dvoře Králové.

Co říkáte výsledku i vzhledem k tomu, že bylo do poslední chvíle nejisté, jestli do druhého kola postoupíte vy nebo Jiří Kulhánek (ODS)?

Řekl bych, že to bylo napínavější než olympiáda. Já si pana Kulhánka velmi vážím, vnímám to tak, že mu trochu ubrala hlasy ta současná neoblíbenost jeho strany na vládní úrovni. Jinak ho ale považuji za velmi slušného a férového člověka. Ten boj byl vyrovnaný, ale vnímal jsem ho jako férový.

Očekával takto vysokou podporu?

Vzhledem k tomu, že na Chomutovsku několik měsíců běžela špinící kampaň v jedněch nejmenovaných novinách, říkal jsem si, že podpora může být slabší, protože opakovaná lež se stává pravdou. Nesmysly se tady šířily poměrně dlouho. Jsem tedy příjemně překvapen a chtěl bych voličům poděkovat za to, že mě do toho druhého kola vyslali.

close info Zdroj: Deník zoom_in Co byste rád vzkázal voličům?

Určitě jim děkuji za podporu a zároveň bych je chtěl požádat, aby vydrželi, protože souboj ještě nekončí. Těch invektiv nebo špinících kampaní může být ještě víc, tak aby se obrnili a vydrželi to. Je to už jen pár dní, za týden jdeme do finále.

Co říkáte na volební účast, která byla slabší než před šesti lety?

To mě samozřejmě mrzí. Vnímám, že si veřejnost neuvědomuje, že je Senát doopravdy velice významná součást našeho právního systému, a že by do něj měli vyslat svého člověka.

Co vás čeká v dalších dnech?

Asi to samé, co jsme dělali doteď, to znamená, budeme aktivní na sociálních sítích, které vládnou světu, ale půjdeme i do terénu. Já si nesmírně vážím toho, že lidé tím, že si můj volební letáček dali na auta, balkon nebo na dům, šli s kůží na trh. To mi přijde nesmírně dojemné a zároveň zavazující. Věřím, že se mi podaří aktivizovat voliče, přátele a podporovatele i v druhém kole.

Znáte potřeby Chomutovska? Jaké podle vás jsou?

Je pravda, že jsem senátorem za obvod Chomutov, ale já jsem přesvědčen o tom, že kraj potřebuje systémové změny jako celek. To je něco, co tady dlouhodobě chybí. Všechny vlády od revoluce mluví o tom, že kohezní politika (cílem je snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů, pozn. red.) by měla pomoci s přibližováním zaostalých krajů, aby dohnaly kraje, které jsou na tom lépe. Vlády o tom mluví, ale výsledek je velmi špatný. Potřebujeme zákon o slabších regionech, který definuje, co to je slabší region nebo region v transformaci, a zákon, který přesně řekne, jak lze tomu regionu pomoci. Dnes si bohužel většina politiků myslí, že řešení z evropských dotací stačí, to ale vůbec není pravda. Ta změna musí být systémová, hluboká a jsem přesvědčený, že jí můžeme docílit, ale musíme spolupracovat. Řekl bych, že se to v poslední době i daří, spolupracujeme na přípravě zákona v Senátu s úředníky z ministerstev a věřím, že se to nakonec povede.