Jste vítězem prvního kola, co říkáte tomuto výsledku?

Lidé v našem regionu asi vnímají společenské problémy a dali nám důvěru. Vyhodnotili moji dlouholetou práci v regionu a jasně dali najevo, že nesouhlasí s vládní politikou a s počínáním pětidemoliční vlády.

Očekával jste tak výraznou podporu?

Přiznám se, že takto výraznou ne.

Co byste chtěl vzkázat voličům?

Určitě bych jim chtěl vzkázat, že má Senát smysl, a aby šli volit i v dalším kole. Tím, že volit nepůjdou, se Senát stejně nezruší. Když volit půjdou, mohou mít takové zástupce, kteří budou zastávat zájmy těch nejposlednějších a nejobyčejnějších lidí v regionu.

close info Zdroj: Deník zoom_in Co říkáte volební účasti, která byla podstatně nižší než posledně?

Je to ta naštvanost lidí. Tím, že vidí, jak se spojují pravicové vlády napříč a obcházejí se zájmy voličů, ztrácejí víru v to, že by něco mohli změnit. Většina těch lidí bohužel řekne: „já nepůjdu, já s tím nic neudělám“. A to je škoda, protože kdyby šli volit všichni, tak by ty politické barvy u voleb byly úplně jiné, než teď ve skutečnosti jsou.

Plánujete pro následující týden ještě nějakou předvolební kampaň?

Budeme teď s týmem řešit, co uděláme, ale určitě bychom chtěli dále pokračovat v kontaktní kampani. My jsme objeli 95 procent obcí v celém okrese. Teď na předvolební kampaň tolik času nebude, ale určitě budeme chtít být stále v kontaktu s lidmi. Nepolevíme.

Znáte potřeby Chomutovska? Jaké podle vás jsou?

Problémem Chomutováků jsou chtě nechtě vyloučené lokality. Je tady určitá nespokojenost s tím, co se děje, což se promítlo i do těchto voleb v regionech, že někdo rozhodl o tom, že se bude krátit důchod důchodcům. Myslím si, že je to takový předvoj voleb do poslanecké sněmovny. Uvidíme, jak s tím dovedeme dál pracovat, protože vláda zatím připravuje pro lidi jen samé nástrahy a podrazy. Pokud v tom bude pokračovat, tak si myslím, že se příští rok z politického spektra vygumují další politické strany stejně jako teď momentálně Piráti.