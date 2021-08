„Dříve jsme tu byli na konci světa, teď jsme dveřmi do Evropy,“ říká starostka Jitka Gavdunová. „Otevření přechodu pro auta bylo počátkem záchrany a nastartování města k celostátnímu průměru. Do té doby byly Vejprty daleko za průměrem tím, jak vypadaly a jak se tu žilo,“ dodává.

Byla doba, kdy lidé zrovna nejevili zájem o bydlení ve Vejprtech. Poslední dobou je ale na Chomutovsku velký hlad po pozemcích a bydlení obecně, projevil se i u vás?

U nás je to to samé. Na jednu stranu zaplaťpánbu, protože jak jste správně řekla, moc lidí tady bydlet nechtělo. Měli jsme spoustu prázdných bytů, ještě nedávno jich bylo 70 až 80.

To jich máte v městském majetku tolik?

Celkem kolem 650. Jsme jedni z mála, kteří mají neskutečnou výhodu, že vlastní byty. Nerozprodali jsme je. Ne, že bychom tenkrát, když se ve městech privatizovaly bytové fondy, byli tak chytří. Asi všichni Vejprty znají kvůli dávnému dluhu. Kvůli němu vzal tehdy stát do zástavy všechny paneláky a bytové doby, takže jsme nemohli prodávat. Když se to v roce 2003 uvolnilo, už jsem viděla, co se děje s prodanými byty v Ústeckém kraji a jak se sem hrnou chudí z celé republiky. Kromě dvou činžovních domů jsme tedy neprodali ani byt a také už neprodáme. Je to náš majetek. Regulujeme si, který občan k nám půjde bydlet a který ne.

Jak přísné máte podmínky?

Dost přísné. Chceme, aby lidé pracovali, takže dáme nájemní smlouvu tomu, kdo má zajištěnou práci, pracuje déle než rok a má pracovní smlouvu na dobu neurčitou, protože se nechceme potýkat s neplatiči. Máme to zkonzultováno s právníky.

Jitka Gavdunová

66 let. Baví ji sport. Dlouhá léta to byl tenis, kterého ale musela nechat, tak jezdí na kole a plave. Ráda cestuje, čte, věnuje se své ohromné zahradě a užívá si svá dvě malá vnoučata. Má dvě dcery.

Máte byty plně obsazené?

Ano. Dnes je situace taková, že dokonce vykupujeme další prázdné domy, opravujeme v nich byty a rozšiřujeme bytový fond, protože žádné volné byty nejsou. Máme už i pořadník. Velký podíl na tom má otevřená hranice a tím i možnost pracovat v Německu. Díky tomu k nám přišlo mnoho slušných lidí z oblasti Chomutovska, Kadaňska a Klášterecka.

Kolik domů už jste vykoupili?

Tři čtyři bytové domy, které opravujeme a postupně dáváme na trh další byty, což je skvělé. Náš nájem byl dlouho dumpingový – 20 až 30 korun za metr čtvereční. Bylo to právě tím, že tu nikdo nechtěl bydlet. Když se ale půjdete podívat do města, všechny domy jsme opravili, zateplili, dokončujeme opravy střech na panelácích, takže jsme samozřejmě i díky tomu zvýšili nájem. Stále je ale nízký, v průměru 50 korun za metr čtvereční. Proto když jsme loni dostali poměrně velkou dotaci na sociální byty s podmínkou, že sociální nájemné nepřesáhne 61 korun za metr čtvereční, přišlo nám to legrační.

Proč legrační?

Že je stát tak rozdávačný. Ani mu nestojí za to, aby se podíval, jaké je běžné nájemné v různých oblastech. Pro nás je 61 korun opravdu hodně vysoké nájemné. Paradoxně ho budeme mít jen ve dvou domech se sociálními byty, které jsme právě minulý týden zkolaudovali. Jsou tam plovoucí podlahy, zařízení včetně nových kuchyňských linek a vykachličkovaných koupelen. Žádná umakartová jádra. Velmi nás ale zaujaly podmínky přidělování těchto sociálních bytů, protože jsou nastavená tak, že je smíme nabídnout jen důchodci, který bydlí s někým z rodiny, jehož příjmy nepřesahují dvě třetiny průměrné mzdy. Tedy asi tak 20 tisíc korun. Měl by zůstat rok, kdy si může najít lépe placenou práci a následně bychom ho měli přesunout do vyššího levelu, normálního bydlení. To je ale běžný padesát let starý panelák. Když tam člověk přijde, tak omdlí! Raději pustí získanou práci, jen aby se mohl vrátit do svého luxusního sociálního bytu. Kritizujeme nastavená pravidla, která tvoří ministerstva, protože vůbec neodpovídají realitě. Za A je to výše nájemného, za B podmínky, které demotivují k práci.

Jak dlouho je nutno tyto dotační podmínky dodržovat?

Pět let.

Jak chcete byty využívat poté?

Podle nás jsou ohroženými lidmi senioři. Proč by v těchto sociálních bytech nemohli bydlet oni a mít se na stará kolena dobře? Mají důchod, proč musí být hendikepovaní tím, že musí žít s někým dalším, kdo málo vydělává nebo je příjemcem dávek?

Jak jste na tom se stavebními pozemky pro rodinné bydlení?

To je kapitola sama o sobě. Donedávna jsme byli rádi, že si někdo pozemek koupil, dokonce jsme prodávali dva vedle sebe. Kdo přišel, co chtěl, to jsme prodali. Ještě tak před pěti lety jsme prodávali metr čtvereční stavebního pozemku za stovku, před třemi lety jsme zdražili na 250, před půl rokem na tisíc a přemýšlíme, že zvýšíme na 1500 korun za metr nezasíťovaného pozemku. Ten zájem je totiž enormní.

Jaký je typický zájemce tady u vás?

Bohužel jsou to hlavně developeři nebo lidé z Prahy, lufťáci, kteří nebydlí ve Vejprtech a rádi by si postavili rekreační objekty. Místní lidé také projevují zájem, ale ceny jsou pro ně tak vysoké, že má v porovnání s cizími málokdo zájem pozemek si koupit. U nás na úřadě ale neprodáváme za každou cenu hned a vůbec ne developerům.

Jakým způsobem zájemce filtrujete?

Zamýšlíme se nad budoucností, jestli je pro nás výhodné prodat někomu, kdo si tu postaví krásnou chatičku a bude sem jezdit na víkendy anebo je lepší počkat si, až přijde zájemce, který se tu usadí.

Kolik parcel máte k dispozici?

Kolem osmdesáti, většina je ale v intravilánu města, kde dříve stávaly domy. Lidé se ale nechtějí vměstnat do proluky, chtějí bydlet na vršku a kochat se vhledem na Klínovec a Oberwiesenthal. Možná tedy budeme nuceni tyto parcely ponechat jako zelené plochy a rozšířit se do stran.

Jaké jste na letošek naplánovali největší investice?

Zkolaudovali jsme zmíněné dva domy se sociálními byty, původně to byly ruiny. Náklady dosáhly zhruba 20 milionů. Dále jsme vykoupili bytový dům na náměstí, také opuštěný, který předěláváme na byty. Je jich osm a už jsou zamluvené. Dokončené mají být to konce roku.

Jsou na prodej, nebo zůstanou města?

Vzhledem k tomu, co se děje v republice, jen blázen by ty byty prodával. Města teď velmi tvrdě a za šílené peníze vykupují ruiny, aby je buď zbourala, nebo opravila a všichni si drbou hlavu a litují privatizace bytového fondu. To byla největší lumpárna od dob revoluce. Podívejte, jak se s byty kšeftuje!

Do čeho dál letos investujete?

Dokončujeme, a na to jsem hodně pyšná, odkanalizování Nového Zvolání, což je takový náš satelit, kde žije hodně rekreantů. Máme hotovou páteřní kanalizaci a teď postupujeme do druhé etapy, což je odkanalizování části Vejprt, která navazuje. Po této provedené kanalizaci ještě letos plánujeme opravy komunikace za zhruba 5 milionů korun. Dále jsme dostali dotaci kolem 1,8 milionu korun na prodloužení garáže pro dvě hasičská auta, práce aktuálně ukončujeme. Vyhlašujeme výběrové řízení na zateplení správní budovy Služeb města Vejprt, kde jsme získali peníze díky bonusu z kotlíkových dotací. Práce zahájíme ještě letos, zase bude další budova ve městě vypadat hezky a uspoříme za vytápění. Letos jsme také zkolaudovali a otevřeli něco úžasného. Koupili jsme bývalou Jednotu na náměstí a přebudovali ji na velké dětské centrum s prolézačkami, kavárnou a v patře je bowling s možností hry pro děti. V provozu je od června. Zase to postrčilo Vejprty dopředu, protože teď mají mladé rodiny i za špatného počasí alternativu, kam jít. Nová je tam střecha, letos ještě osadíme nová okna a příští rok doděláme fasádu a vepředu novou dlažbu, takže to bude další kus luxusního náměstí, myslím si. Dostali jsme také úžasnou dotaci od MASS, za kterou jsme vážně vděční, protože se nám podařilo „vyžrat“ prakticky celou alokaci 20 milionů korun. Obnovujeme za ně opuštěný dům v Husově ulici, kde budou garsonky s výtahem a upravíme i zahradu. Opět to bude pro sociální bydlení, na nic jiného nejsou dotace. Na to, že jsme malé město, jsme hodně úspěšní, řekla bych.