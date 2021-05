Zdeňka Peroutková (44 let) vystudovala Fakultu ekonomickou na Západočeské univerzitě v Plzni. Starostkou je dva roky, dříve pracovala na chomutovském magistrátě na odboru interního auditu. Ráda jezdí na kole a lyžuje, věnuje se tvorbě keramiky. Má dvě děti - 18 a 15 let.

„Historii máme velmi zajímavou, škoda, že je jen málo příležitostí, jak se o ní dozvědět,“ míní starostka Zdeňka Peroutková. „Dříve tu žilo německé obyvatelstvo, to se po válce vyměnilo v rámci osidlování pohraničí, a tím zanikla určitá spjatost s místem i dědictvím původních obyvatel," dodala.

Dnes se do obce stěhují noví a noví lidé, často mladé rodiny, kterým je podle starostky potřeba historii připomenout, založit nové historické události a vytvořit pocit sounáležitosti. Nově se mohou o historii Černovic dočítat díky novým infotabulím.

Hodně se v Černovicích staví, je ještě kam se rozšiřovat? Jsou u vás další pozemky k výstavbě?

Ano, zájem stavět je u nás velký, protože jsme blízko Chomutova. Dokonce to máme do centra blíže, než lidé z chomutovských sídlišť. Každou chvíli někdo volá na úřad a ptá se, jestli nemáme pozemky. Obec žádné nemá, jsou tu ale soukromé pozemky. Vzniknout by tady mělo 170 dalších parcel s domy. Vlastníci čekají, až uděláme novu čistírnu odpadních vod, protože na stávající je nemůžeme napojit. Obec má svůj vodovod i kanalizaci.

Nakolik jste jako obec vybavení?

Máme školku, dětské hřiště, fotbalové hřiště a také sportovní centrum. Je obecní, ale provozuje ho soukromník. Je tam bowling, kurty na squash, menší posilovna, horolezecká stěna a sauna. Lidé centrum využívají hlavně v zimě, když není kam chodit, jezdí sem i Chomutované. Samozřejmě to platí, když nejsou žádná epidemická omezení.

Je něco, na co si tu místní lidé stěžují?

Určitě je to komunikace, která vede dozadu za hřbitov. Je v hrozném stavu a v jejím okolí vzniká nová zástavba 35 domů. Zatím je jich něco přes dvacet. Letos chceme dát silnici do pořádku, náklady dosáhnou zhruba 7,5 milionu korun.

Jaké další velké investice máte letos v plánu?

Pracujeme na veřejném osvětlení s úspornými LED svítidly, začali jsme už loni a pokračujeme v tom. Stát to bude kolem 11 milionů korun.

Další velká investice nás čeká nejspíš příští rok – potřebujeme opravit všech našich pět mostů. Nechali jsme je prohlédnout a jeden je dokonce v havarijním stavu. Vede přes Lideňský potok. Hlásíme se o finance z takzvaných „ekomiliard“ (vládou vyčleněné peníze pro odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností), protože byl potok vybudován v rámci odvodnění šachty, než přešel do majetku obce. Čeká nás rovněž oprava přístavby místní mateřské školky.

Do budoucna bychom chtěli také vytvořit oddychovou zónu přírodního rázu, kde by bylo kulturní vyžití. Součástí má být pódium. Je to vlastně stará záležitost, projekt máme hotový, ale odkládáme to, protože je potřeba udělat další věci. Nově například opravit hřiště, musíme také investovat do oprav obecního majetku a budov.

Pro sousední Málkov je problém provoz na silnici I/ 13, protože obec přetíná, vy jste na tom, zdá se, o trochu lépe. Největší část zástavby je na jedné straně silnice…

„Třináctka“ je pro nás také velký problém, i my jsme rozdělení. Nad silnicí je jedno naše menší sídliště s rodinnými domky, sportovní centrum a také nejhezčí kus přírody. Místní lidé tam chodívají na vrch Hradiště nebo i dál na málkovskou rozhlednu. Když se chcete od nás dostat autem ve směru na Chomutov nebo Kadaň a je zrovna dopravní špička, dlouho čekáte. A nechat třeba přecházet silnici děti, bych se opravdu bála.

Má to řešení?

Chceme snížit rychlost na 50 kilometrů v hodině, už na tom pracujeme. Ještě se musí udělat stavebně bezpečnostní opatření typu zábradlí u zastávek a nejdříve udělat projekt. Vyjadřovat se k němu bude dopravní policie a Ředitelství silnic a dálnic. Projekt bychom mohli mít hotový příští rok.

Mnoho historických památek nemáte, ale zdá se, že ty které v Černovicích zůstaly, si pečlivě ochraňujete. Je to tak?

To ano, co zbylo, se snažíme opatrovat. Přišli jsme o některé památky na konci 60. let a nebylo to kvůli důlní činnosti. Byl takový trend. Měli jsme tu kapli sv. Petra, morové sloupy a další památky. Po revoluci zůstaly různě položené a lidé si je odváželi do Německa nebo skončili na zahradách v okolí.

Chceme ale obnovit kapli Nejsvětější Trojice a získali jsme zpět smírčí kříž, který byl v lese pod Hradištěm. Zmizel před pěti lety a já na něj náhodou narazila před chomutovským muzeem. Podle všeho se uvolnil a spadl, když tam těžili dřevo a vypadalo to, jako by ho chtěl někdo ukrást. Odvezli ho tedy do muzea, kde ho zrestaurovali. Už ho máme zpět, originál je u hřbitova, a protože muzeum nechalo udělat repliku, zakoupili jsme i tu a dali ji na původní místo. Smírčí kříž tam prý stál proto, že tam kdysi jel povoz s koňmi se dřevem a na vozku se sesunul náklad. Nikde se nám to ale nepodařilo dohledat.