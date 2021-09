Obce jsou rády, když mají hospodu, leckde chybí obchod a další prvky vybavenosti. Vy naopak máte všechno a vrchovatě: nákupní zónu, kde je možné koupit snad vše od potravin po auto, několik restaurací, školku, soukromou školu se školkou a na dosah vlakovou zastávku. Chybí vám něco?

Asi ne. Myslím, že jste to vystihla. Uvnitř obce máme i kadeřnictví, nehtové studio a obecní obchod. Nepronajímáme ho, prodavačka je zaměstnankyně úřadu. Jen za lékaři jezdíme do měst, nepamatuji si ale, že by si na to kdokoli stěžoval. Máme to všude kousek, jsme v podstatě takové „meziměsto“.

Máte tu i nějaký kus přírody, kam je možné chodit na procházky? Kolem vás jsou pole, silnice…

Máme Černý les, kde pořádáme stezky odvahy, a měli jsme také Pohádkový les za fotbalovým hřištěm. Je to lesík, kde jsme dříve měli figury pohádkových postav, ale lidé nám to zničili. A nejen to, i ostatní věci, které máme nové. Chodí nám sem z města, protože jsme blízko.

Loni jsem psala o potížích na vašem dětském hřišti s trampolínou, kam docházejí dětské gangy z chomutovských sídlišť. Stěžovali jste si, že ničí věci a vytlačují otvické děti. Plánovali jste oplocení a branku na PIN kód. Jak jste s tím daleko?

Ještě to nemáme, plánu se ale držíme. Dlouho jsme bojovali o různá povolení. Když byla tato fáze za námi, poptávali jsme firmy, které by to uměly zrealizovat, protože je naše řešení neobvyklé. Plot pro ně není problém, brána, jakou chceme my, ale ano. Nakonec se nám podařilo vybrat dodavatele, do konce letošního roku snad bude hotovo. Trampolínu jsme zatím schovali, vrátíme ji, až bude hřiště uzavíratelné.

Když jste trampolínu odebrali, přestali tam tyto děti chodit?

Chodí stále, ale ne v takovém počtu. Teď už je to pro ně klasické okoukané hřiště.

V rámci obří investice Správy železnic do Podkrušnohorské magistrály má být pod vlakovou zastávkou Jirkov proražený podchod. Lidem z Otvic se tak zkrátí cesta k vlaku. Vím, že občas přecházeli trať, i když je to zakázané. Byl to velký problém?

Dříve ano, docházelo i k úmrtím. Myslím, že dnes už jsou lidé opatrnější a raději to obejdou. Podchody vzniknou ve skutečnosti dva, jeden k vlakové zastávce a další směrem do obchodní zóny.

Takže Otvičtí budou mít blíže i na nákupy a auto můžou nechat doma…

Z tohoto pohledu se těšíme. Pro nás to bude lepší, kratší, člověk dojde podchodem přímo do zóny. Nicméně se trochu bojíme návalu návštěvníků z druhé strany, protože budeme mít přístup jednodušší nejen my k obchodům, ale i ostatní k nám.

Proč se obáváte? Vždyť budete mít trampolínu pod zámkem?

Lákají je obě naše dětská hřiště, pravidelně nám devastují také fotbalové hřiště, kde rozkopou dřevěný plot a proskakují jím. Je to přece ohromná legrace. Opravovat ho můžeme každý týden. Je to pro nás dost náročné. Pak se nám tu také trochu rozmáhají krádeže - občas mají lidé vykradenou zahrádku, nebo zmizí kabely. Souvisí to s městem a jeho sociálními problémy a teď se přiblížíme ještě víc. Proto říkám, na jednu stranu je super, že budeme mít podchod po těch letech, kdy se to řešilo, na druhou stranu se bojíme návalu.

Kdy mají být podchody otevřené, v příštím roce?

V příštím roce by měly začít práce, uvidíme, jestli se i dokončí. Máme naplánované navazující investice, k oběma podchodům povedeme chodníky s veřejným osvětlením.

Máte v katastru kasino, které bylo hojně diskutované, a mluvilo se o záměrech vybudovat další. Víte, že by bylo něco takového v plánu?

Nemám takové informace.

Čím momentálně žijí Otvice z vašeho pohledu?

Připravujeme dvě větší investiční stavby. Za sebou máme rekonstrukci veřejného osvětlení v nákupní zóně, kde jsme za 930 tisíc korun obnovili patnáct lamp podél komunikace a totéž nás v budoucnu čeká ještě u vlakové zastávky a na Černém mostě, který do poloviny nesvítí. Na tyto akce ještě nemáme projektovou dokumentaci.

Je to i vaše největší letošní investice?

Ta nás teprve čeká, jedná se o opravu komunikace v ulici U kolejí. Už to máme vysoutěžené, předpokládané náklady jsou 2,8 milionu korun. Dále chystáme nový chodník a parkovací plochy před úřadem. Předpokládané náklady jsou 600 tisíc.

Čím si myslíte, že se Otvice můžou pochlubit?

Baráčníky, kteří mají své kroje, zvyky a pořádají spoustu akcí, a tělovýchovnou jednotou s našimi úspěšnými fotbalisty. A pak například i tím, jak přistupujeme k odpadům. Jako jediná obec si je řešíme od A do Z. Ostatní mají kontejnery, sběrný dvůr, ale o vše se jim stará svozová společnost. My máme i tu.

Jaké výhody z toho plynou?

Neplatíme svozovým společnostem a víme kam, co jde.

Kolik tu lidé ročně platí za odpad?

500 korun. Když ale naši lidé do sběrného dvora přinesou sklo, plast, papír nebo železo, zváží se to, zapíše, jednou ročně se to sečte a ještě se jim finančně něco málo vrátí za to, že třídí.

Mohou si tedy de facto odmazat poplatek?

To ne, na pětistovku se nedostanou. Máme stanovenou hranici na osobu a dům, aby toho nikdo nezneužíval a nevozil nám odpad odjinud. Byli tu takoví šikulové.