Václav Hora

54 let

Vystudoval ekonomii na VŠFS

Má dvě dcery a dva vnuky

Rád jezdí na kole a na motorce

Měli jste mít v katastru kompresní stanici plynu, to se nakonec nezadařilo, stát ale zamýšlí, že by u vás vybudoval sérii fotovoltaických elektráren. Kde mají být a kdy?

Plynaři nakonec udělali kompresovnu v Otvicích. Přišli jsme tím o 25 milionů za pozemky a další příjmy z daně z nemovitosti. Už to ale přebolelo. Kvůli fotovoltaickým elektrárnám jsme tu měli Palivový kombinát a ČEZ. Mají být v průmyslové zóně na pozemcích kombinátu a v místě, kde bývalo Nové Sedlo nad Bílinou. Nejdřív je na to ale potřeba udělat změnu územního plánu. Nám by to mělo přinést značný finanční efekt a stejně tak i druhá průmyslová zóna u silnice I/ 13. Proto říkám, že naše obec by mohla být bohatá.



To bude potřeba. Když jsem chodila po vsi, narazila jsem na dost poničených domů včetně zámečku na návsi. Ten sice není obecní, čeká ho ale oprava?

Zámeček má dva vlastníky a ani jeden se o něj pořádně nestará. Pochází z druhé poloviny 19. století, vlastnil ho Carl Herr, kterému patřila společnost Vrskmaňské hnědouhelné těžařstvo, vlastnila veškeré hlubinné doly v okolí. Po válce byl odsunut a zámeček dostal dvě popisná čísla. Momentálně nevidím žádnou šanci, že by se jeho stav změnil.

Deník na návštěvěZdroj: Deník

Máte pro letošek schválený schodek 6 milionů korun, což je hodně při rozpočtu 13 milionů. Čím to je?

Máme v tom čističku odpadních vod, kdy je naše spoluúčast 3 miliony korun. Čistička respektuje rozvoj obce, který je vidět mezi Zaječicemi a Vrskmaní. Chceme také zateplit kulturní dům a opravit střechu, která byla špatně udělaná. Když prší a fouká, teče dovnitř. Už máme vysoutěženého dodavatele, čekali jsme jen na potvrzení dotace, i to už máme, takže se do toho můžeme pustit. A to jsou ty zbývající 3 miliony korun. My ale nejsme chudá obec, v rezervě máme slušné peníze.

Jak byste ohodnotil zdejší vybavenost?

Jako obec máme mimo potravin a školy vše: sportoviště, školku, poštu, posilovnu, naučnou stezku, cyklostezku. Kolega zastupitel, nadšenec, který je jako sportovec stále v běhu, nám dokonce udělal bílou stopu. Vzal auto, zapřáhl dva pražce a udělal dvě stopy. Objel s tím celou vesnici. Nevěřila byste, kolik lidí se na to chytlo. Dal to na facebook jako Vrskmaňskou bílou stopu a za první tři dny se tu vystřídaly snad tři stovky lidí.



Volného času se týkají i další vaše plány. Chystáte se vytvořit v jižním cípu Zaječické přehrady rekreační plochu. Co by tam mělo být?

Říkali jsme si, že ve Strupčicích je koupaliště a pro nás není prioritou budovat tu nějakou umělou „vanu“. Chtěli jsme něco přírodního, a aby to nebylo ekonomicky náročné. Na přehradu se chodilo vždy koupat, také se tam rybaří. Navezli bychom na břeh písek, zatravnili plochu a udělali molo. Byla by to taková sportovní záležitost, kdy přijedete na horském kole, skočíte si do vody, nasednete a zase jedete dál. Hlásíme se s tím do projektu 18 ekomiliard, tak jsme přidali i komunikace a parkoviště, je to odhadem za 5 milionů korun. Když nám to neschválí, půjdeme do jednodušší verze a vejdeme se do milionu. Do dvou let by to mohlo být.

Z obecního webu vím, že máte potíže s černými skládkami a připravujete řešení. Jaké?

Teď máme v katastru jednu, pokud vím. Jako bývalý polda to ale neberu na lehkou váhu. Jde o to, že jak se někde černá skládka objeví, už tam všichni vyvážejí. My to pak na naše náklady vozíme do sběrného dvora. Řeknu vám ale příhodu. Vidím, že od Jirkova jede náklaďák s kontejnerem bordelu. Říkám si, kam tak asi může jet. Samozřejmě bylo to do místa, kde se skládka zrovna nacházela. A že byla velká. Počkal jsem, pak jsem přijel blíž a protože je to slepá ulice, dal jsem svou dodávku napříč na mostek, aby nemohli odjet. Sundal jsem si brejle, kdyby došlo k pěstní veselici, a šel na věc. Říkám pánové, copak tu děláte? Odpad samozřejmě vysypaný. Byla to firma, která řešila likvidaci odpadu. Tak jsem jim dal na vybranou: „Buď to budeme řešit přes policii a vy jste firma, která to likviduje oficiálně, asi víte, co by následovalo. Anebo uklidíte nejen, co jste přivezli, ale vše, co tady je a přivezete mi vážní lístky, kam jste to uložili,“ řekl jsem. Lítali tam sobotu, neděli, odvezli osm tater bordelu, museli tam mít těžkou techniku. Už se tu nikdy neukážou. Chytil jsem tam spoustu lidí, ale na ně není možné tlačit jako na firmu. Řešení je dát tam závoru. Cyklisté projedou a zemědělci by dostali univerzální klíč, aby mohli dál projíždět. Zatím ale zastupitelstvo o konkrétním postupu nerozhodlo.