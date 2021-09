Když sestavoval kandidátku nezávislých kandidátů za Občany pro obec, bylo to bez ambic dostat se hned napoprvé do čela obce. „Chtěli jsme jen omladit zastupitelstvo a zlepšit komunikaci obce s lidmi,“ podotkl. To se také podařilo: tamním politikům klesl věkový průměr, obnovený je web a nové jsou facebookové stránky i mobilní rozhlas.

Miroslav Ogáseanu (34 let) pochází z Vitčic, které jsou jednou z místních částí Veliké Vsi. Než se stal starostou, pracoval jako profesionální hasič pro HZS Klášterec nad Ohří, stále je velitelem výjezdové jednotky a starosta SDH Podlesice. „Můj největší koníček je asi hasičina, rodina a docela i čtení, i když na něj nemám moc času,“ říká starosta.

Co vás v tuto chvíli nejvíc trápí?

Asi oprava komunikací ve Vitčicích a Nových Třebčicích. Máme tu dost zemědělců s velkou technikou, kteří nám je docela devastují, takže v tuto chvíli řešíme opravu. Aktuálně jsme dávali do obálek poptávku na dodavatele a obesílali jsme firmy.

Jaké jste si pro letošek naplánovali největší investiční akce?

Největší investicí je vybudování multifunkčního hřiště, na které máme dotace od ministerstva pro místní rozvoj. Dokonce nám přiklepli dotace dvě, jednu jsme ale museli odmítnout, protože je nešlo spojit. Celkové náklady jsou kolem 700 tisíc, dotace je 490 tisíc.

Je sportovní hřiště něco, co tu lidem hodně chybělo?

Určitě se po tom delší dobu volalo, proto jsme do toho šli. Zatím jsme vybudovali hřiště s antukovým povrchem, kde se dá hrát tenis, nohejbal a volejbal, otevřeli jsme ho v červenci. Do budoucna počítáme s rozšířením pro další sporty jako malou kopanou a basketbal, což umožní umělý povrch. Antuku jsme zvolili jako nejlevnější povrch s tím, že do budoucna požádáme o dotaci na výměnu povrchu za umělý, tak aby se na hřišti dalo hrát více sportů. Nejde vše naráz, máme omezený rozpočet.

Jinak u nás je trochu problém, že máme celkem pět vesnic, proto se snažíme, aby co je v jedné, bylo i v ostatních. Vždy to nejde, například ale dětská hřiště máme v každé z nich.

Máte další velké plány?

Největší investicí pro toto volební období je pro nás asi vybudování vodovodu v Širokých Třebčicích a Veliké Vsi. Zatím nám ji odsouval covid. Dotahuje se územní a vodoprávní povolení a příští rok bychom rádi začali. Celkové náklady jsou kolem 10 milionů.

Lidé tam berou vodu ze svých studen?

Ano. Naštěstí letos i loni docela dost pršelo, takže teď s vodou ve studnách není problém. Dříve ale byl. Například se stalo, že když lidé prali, došla jim během pracího cyklu voda a museli počkat, až pramen doteče, než se dalo pokračovat dál. Druhá věc je, že voda v těch studnách není pitná, Proto jsme tam vyvedli pítka, aby si místní mohli chodit pro pitnou vodu na vaření a na pití.

Čím si myslíte, že se tu můžete pochlubit?

Asi bych řekl spoluprací se zemědělci. Vypíchl bych pana Ornsta, který má farmu v Širokých Třebčicích. Nechal ve vsi vybudovat repliku sochy sv. Floriána a přenechal jí obci. I když tu trvale nežije, bydlí v Žatci, zajímá se o zdejší dění a spolupráce s ním je nadstandardní.

Máte ve Veliké Vsi zámek, před lety jsem viděla inzerát, že je na prodej. Jaký je jeho osud? Víte, jaké s ním má plány nový majitel?

Koupil ho majitel, který pochází z Ukrajiny, před tím ho měl zdejší podnikatel Jaroslav Oršuliak, který ho celý zrekonstruoval a chtěl tam provozovat koňskou turistiku. Nějak to ale nevyšlo. V tuto chvíli zámek začíná zase spíše chátrat, než že by se udržoval. Majitel tam má byt, který obývá, zámek přístupný není. Můžeme tam díky domluvě jednou za rok, když pořádáme Svatojakubskou pouť. Chodíme po mši do prostor tamní hospůdky, které si na to sami připravíme.

Obecní úřad kdysi sousedil se zámkem, teď je v Podlesicích. Neplánuje se v tomto nějaká změna?

Určitě ne. Úřad byl ve Veliké Vsi do roku 1986, přesunul se, protože prostory v Podlesicích vyhovovaly lépe.

Jakou máte občanskou vybavenost?

Moc toho tady nemáme: není škola, školka, lékař je v Radonicích a nezajíždí k nám, k zubaři lidé jezdí do Kadaně a Podbořan. Nemáme ani obchod, lidé jezdí do Vilémova nebo Krásného Dvora. Máme ale hospůdku s hernou a sálem na pořádání všech možných kulturních akcí. Vše jsme nechali v nedávné době zrekonstruovat. V každé vesnici máme dětská hřiště.