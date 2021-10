Milan Duháň (61 let)

Starostou je poslední tři roky, členem zastupitelstva je ale nepřetržitě od roku 1989. Má tři děti. Fandí hokejovým Pirátům, stále aktivně hraje fotbal a v posledních letech se věnuje chovu papoušků.

„Kdybych měl obě přirovnat k nějaké ženě podle toho, co mi dala, dříve bych řekl, že Kovářskou mám rád, ale Přísečnici jsem vždy miloval,“ zamyslel se starosta. „Jenže jak tady stárnu, uvědomil jsem si, že jsem se do Kovářské zamiloval a jsem tu strašně rád.“

Není to tak dlouho, co byly montánní památky Krušných hor včetně nedaleké vápenky zapsané na seznam světového dědictví UNESCO. Plynou vám z toho nějaké výhody? Jezdí k vám více turisté? Více tu utrácejí?

Zatím to až tak závratný vliv na turistiku nemá, neděláme ale cílený monitoring. Jako člověk, který tu žije, vidím, že turistika se zaplaťpánbůh navyšuje, a to nejen zimní, ale i pěší a cykloturistika. Určitě je vyšší než třeba před deseti lety.

Kvůli posílení turismu tu váš předchůdce před zhruba sedmi lety plánoval středisko rekreace a zimních sportů s ledovou plochou. Pracujete na tom nějak, nebo šla vize do ztracena?

Já si myslím, že tuto myšlenku nějakým způsobem rozvíjíme, ale úplně v jiném měřítku a zásadně v jiném pohledu. I když jsem s kolegou bývalým starostou spolupracoval, byl jsem v té době místostarosta, troufnu si říct, že to byla spíše jeho vize, kterou zastupitelstvo nepodporovalo.

Co pro vás tedy přijatelné je a co rozvíjet chcete, co se týče turistiky, ale i směrem k místním lidem?

Máme tu Muzeum letecké bitvy nad Krušnohořím 11. 9. 1944, což je pro nás v letním období taková ta turistická hvězda, na kterou bychom chtěli lákat ještě ve větší míře. Za exponáty už dnes jezdí lidé, dá se říct z celého světa, a nejen v ten významný den, kdy slavíme výročí. Tuto oblast bychom chtěli do budoucna rozšířit o naučné stezky. V okolí Kovářské jsou místa, kam se letadla zřítila, a my bychom je chtěli lidem nějakým způsobem přiblížit. Dostat je do takového téměř živého obrazu.

Zdroj: DeníkMáte na mysli augmentovanou realitu?

Nad tím zatím neuvažujeme. Byla by to procházka v přírodě spojená s dotekem historie, aby se tato zkušenost prolnula s informací, kterou návštěvník dostane v muzeu. Tam se seznámí s osudem konkrétní osádky, uvidí trosky jejího stroje, osobní věci včetně fotografií jejích rodin ve vitrínách a bude vědět, že až odejde z muzea, během třiceti minut se může dostat na místo, kde letadlo spadlo.

Tato myšlenka mě napadla v souvislosti s Božím Darem. Když vyslovíte jeho název, každému se vybaví Ježíškova cesta. Byl jsem překvapen, jaké mezi lidmi vyvolává nadšení. My tady máme životní událost, která se v Kovářské opravdu stala, pojďme tedy udělat také nějakou takovou stezku.

Kromě toho bychom se určitě chtěli dále zaměřit na pěší turistiku a cykloturistiku, protože naše lesy, zaplaťpánbůh, dostaly úplně nový kabát. Je to zase nádherná krajina. I naši staří domorodci říkají, že to u nás vypadá téměř stejně, jako kdysi. Jsou čisté, plné zvěře a zase krásné.

Jak chcete podpořit pěší turistiku a cykloturistiku? Ubytováním?

Chceme připravit podmínky tak, aby se turistům v Kovářské líbilo, například podporovat výstavbu nových penzionů. Mělo by to ale být na starých parcelách, abychom odbourali stavební proluky. Podpořit chceme i zimní turistiku tím, že budeme jako obec připravovat bílou stopu. Zatím se toho ujal místní nadšenec. Zvažujeme, že bychom pořídili skútr nebo jinou vyspělou techniku a stopu dělali se svolením Lesů ČR a majitelů dalších pozemků. Nebyla by jen pro turisty, spousta místních lidí ráda běhá.

Zdroj: DeníkJak to tady máte s pozemky? Máte nějaké obecní, na kterých se plánuje výstavba rodinných domů?

Máme vlastní strategické pozemky uvnitř obce, kde chceme vyplnit proluky. Mimo to jsme chtěli nabídnout místním, aby si právně uspořádali, co užívají. Při kontrole jsme totiž zjistili, že jich spousta nevědomky užívá obecní pozemek a dokonce si ho zaplotila. Protože pro nás nejsou strategicky významné, nabídli jsme je místním za 100 korun za metr čtvereční, načež se rozpoutala neskutečná válka. Spekulant nám v otevřeném dopise nabídl třeba 1500, takže jsme to museli zastavit, aby nás někdo neobvinil z porušení pravidel péče řádného hospodáře respektive z páchání trestného činu. Chceme ušetřit naše místní občany, dokud ale nevymyslíme pravidla prodeje pozemků i těm ostatním, neprodáme ani metr. V tomto stavu jsme dnes.

V Kovářské žijí lidé nejen v domcích, máte tu i sídliště. Kolik tam má obec bytů?

Dnes 98, původně jich bylo 210. Mrzí mě, že se to rozprodalo nekontrolovatelně. Mysleli jsme si, že je v privatizaci koupí místní lidé a uloží si do nich úspory. Jenže se to zvrhlo, byty se později začaly přeprodávat chatařům, takže máme na sídlišti byty, kam jezdí lyžaři.

Jaký je jejich poměr oproti stálým obyvatelům?

V Kovářské je dnes 406 domů a bytů využívaných k trvalému bydlení a 237 bytů a chat, kde jsou chalupáři. Už to narostlo do rozměrů, že když jsou byty po nějaké období prázdné, majitelé je nabízejí jako apartmány a ubytovávají tam jakéhokoli turistu, který sem přijede.