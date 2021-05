Tomáš Nedvěd (52 let) Starostou Kalku je dva a půl roku a nadále pracuje také jako vedoucí uměleckého provozu v mosteckém divadle. Rád houbaří. Má dvě děti a dvě vnoučata.

Jste přímo u hranic s Německem, jaké je to sousedství? Plynou z něj pro místní lidi spíše výhody nebo nevýhody?

Hlavně výhody, protože jsme na rozdíl od Křimova a Hory sv. Šebestiána stranou těžké dopravy. Za normální situace, když není covid, lidé přecházejí a přejíždějí zdejší hraniční přechod. Místní mohou využívat i cyklostezky v Německu. Němci sem také jezdí, spíš ale za nákupem, nebo aby zašli ke kadeřníkovi.

Vozí Kalečtí třeba i děti do německé školky či školy, aby měli potomci dvojjazyčnou výchovu?

V Rübenau je školka a kdo chce, zřejmě tu možnost má.

Jak si myslíte, že se tady lidem žije?

Myslím, že se jim tady žije dobře. Tedy těm, kteří to na horách takzvaně „dají“. Stává se, že se sem někdo nastěhuje, protože tu strávil nějaký čas v létě, bylo to krásné, a tak si koupil domek. Není ale připravený na potíže. Ne každý hory jaksi dává. Když to ale zvládne, zamiluje se a pak už dolů nechce.

Co to vlastně od člověka vyžaduje? Musí mít správnou zimní výbavu jako sněhovou frézu, terénní vůz a domácí pekárnu na chléb, aby ho nic nepřekvapilo, když zapadne sněhem?

Co to vyžaduje… Asi být blázen. Základní výbavou horala je plný špajz, i když už se nestává, že bychom tolik zapadali. Opravdová zima přišla po delších letech v roce 2018 a 2019, teď naposledy také. Stále to ale nebyly ty skutečně velké zimy, co si pamatuji ze 70. a 80. let, možná i devadesátých. Potom začala teplá léta. Dnes je tu klima mírnější, ne ale pro lidi z města.

Máte v Kalku samoobsluhu, poštu vám před lety zrušili, nakolik je obec vybavená?

Poštu zrušili, ale vedle obecního úřadu je výdejní místo pošty. Školku nemáme, máme dvě hřiště jedno v Kalku druhé v Jindřichově Vsi. To ale potřebuje upravit, plocha je hrozná, občas tam také někomu uteče kůň. Je to zkrátka vesnice.

Máte okolo 250 obyvatel, s oblibou k vám ale jezdí chataři. Kolik lidí se tu pohybuje ve skutečnosti?

Až dvojnásobek a je to problém mimo jiné kvůli nárůstu odpadu. Například místní občané platí poplatek za odpady na osobu, chalupáři za objekt. Uvítali bychom kdyby co nejvíce lidí bylo trvale hlášeno, právě tím by se stali minimálně finančním přínosem pro obec. Další věc je, že sama jste třeba člověk, který ty hory „dal“, chcete svůj klid a najednou přijede banda z města, v pátek rozdělá oheň, ten hoří až do neděle, u toho se popíjí a řve. Na to si občané často stěžují. I když fakt je ten, že o většině chalupářů nevíte. Musím zmínit i chalupáře, kteří se do dění aktivně zapojují a pomáhají při akcích obce.

Chystáte se letos vyměnit střechu na kostele sv. Václava. Je to finální akce? Vím, že jste nedávno opravili fasádu a vyměnili okna.

Teoreticky bychom tímto mohli mít kostel opravený. Prozatím tam ale nemáme okapy, nevím, z jakého je to důvodu, jestli nějaký památkář řekl, že tam nepatří. To samozřejmě znamená, že nám teče ze střechy na fasádu, když fouká a mrzne, fasáda spadne a my to musíme zase opravit. Tady přitom umí být počasí opravdu ošklivé, prší i vodorovně. Nemyslím si tedy, že někdy bude konec a my si odfajfkujeme, že máme kostel hotový.

S předpokládanými náklady kolem milionu korun ale zřejmě půjde o jednu z největších investičních akcí letoška?

Ještě nevíme. Chceme zkulturnit areál bývalé pily a udělat tam odpočinkovou zónu, což je akce za více než 4 miliony korun. Máme zažádáno o dotace, záleží jen na tom, jestli žádost vyjde. Vyřešili bychom díky tomu největší problém, který nás opravdu trápí. Rozvaliny pily tu leží od 90. let. Kromě toho, že nepůsobí dobře, nám tam Němci přispívají odpadem. Koupili jsme areál za 1,5 milionu korun jako jediný příhozce v dražbě. Celou částku jsme uhradili z ušetřených prostředků.

Kolik máte v rezervním fondu?

Máme ušetřeno kolem 5 milionů, což je pro rozpočet naší velikosti skvělý výsledek.