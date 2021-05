Jiří Kulhánek (59 let)

Starostou Kadaně je od roku 2002. Od loňského roku je náměstkem hejtmana Ústeckého kraje pro oblast sociálních věcí, bezpečnosti a sociálně vyloučených lokalit. Vystudoval učitelství.

Jak se podle vás v Kadani žije?

Myslím si, že dobře. Mám z toho ten pocit. Poslední rok a půl bylo kvůli covidu všechno omezené ale, když se s lidmi setkávám, říkají mi, s čím jsou spokojení a s čím méně. Chválí si kulturu, sport, že je město čisté, děti mají hřiště a školy jsou v dobrém stavu. Co si nechválí, a jedná se o problém celého našeho kraje, je soužití s určitou částí sociálně slabých občanů. S tím se ale opravdu těžko bojuje, je to věc, kterou se snažím řešit na krajské úrovni s ohledem na zákony.

Město je v pořádku a má velký potenciál dalšího rozvoje. Posledních 10 až 15 let jsme se věnovali hlavně rozvoji veřejného prostoru, který je pro lidi ohromně důležitý, aby měli kde se setkávat, popovídat si a v klidu posedět. Oceňují to u nás hlavně lidé, kteří přijíždějí odjinud. Místní mlčí. Ale mlčení znamená spokojenost, lidé se většinou ozývají, když jsou nespokojení.

Zdroj: DeníkJak významně město potrápil covid? Dopadl hlavně na rozpočet, nebo jinou oblast?

Myslím si, že nejvíc covid potrápil lidi v tom, že jim bylo bráněno v komunikaci a komunitním životě. To je horší, než nemít peníze, tím jsem si naprosto jistý. Žádné město není v takové situaci, aby muselo zkrachovat kvůli covidu. To se nestane. Nemusíme mít všude zlaté kliky, stačí, když se můžeme bavit mezi sebou, to je důležitější.

Hodně se mluvilo očkovacím maratonu v kadaňské nemocnici. V polovině dubna se Ministerstvo zdravotnictví vyjádřilo, že tam došlo k pochybení, protože byli očkovaní lidé mimo pořadí. Počty ale nebyly známé. Také jste se vyjádřil, že vás nikdo oficiálně nekontaktoval. Máte dnes více informací?

Ředitel naší městské nemocnice mi řekl: „Četl jsem v novinách o kontrole Ministerstva zdravotnictví v nemocnici, tady ale nikdy nikdo nebyl.“ Samozřejmě je tu celostátní evidence ISIN, kde přesně vidíte, kdo kdy šel na očkování. Jestli se v tabulkách najde člověk, který tu v té době být neměl, tak protože zřejmě zalhal, že je například policista. To mohou zdravotníci těžko odhalit. Nevíme dodnes, kolik takových lidí mohlo přijít. Nikdo nám k tomu ještě nic neřekl.

Zdroj: DeníkJak hodnotíte očkování v Kadani vy?

Skláním se před našimi zdravotníky, protože v situaci, kdy jiní teprve přemítali, oni už dávno pracovali a rozjeli očkovací centrum. Dokázali nemožné, ostatní by se od nich měli učit a ne na ně plivat.

Kterou z investic plánovaných na letošek považujete za nejpodstatnější pro město a zdejší obyvatele?

Dokončujeme poslední etapu velkého okruhu na sídlišti D, čímž plníme přání místních lidí. Potřebovali více parkovacích míst, zpomalit cestu po okruhu, protože se tam jezdilo rychle, a upravit terén a zeleň, aby bylo prostředí hezké. Každá z předchozích dvou etap stála kolem 10 milionů, je to tedy finančně náročná akce, poslední etapa je za 7 milionů. Vypadá to ale dobře a lidé mlčí, což znamená, že jsou spokojení.

Která investice je nejbližší vám nebo ji vnímáte jako nejdůležitější?

Za celých 19 let, co jsem tu starostou? Investice do františkánského kláštera s kostelem. To je dílo samo o sobě. Maminka vždy říkávala, že je práce jako na kostele a teď vím, o čem mluvila. Jedná se ale o skutečně velmi významnou památku, kterou předáme dál, a další generace o ni bude pečovat.

Z letošních investic jsou podle mě nejpodstatnější schody na vlakové nádraží, které teď opravujeme. Sice je to malá věc, ale podstatná pro lidi. Odlupovaly se z nich dlaždičky, my je dokola opravovali, až jsme se rozhodli, že je letos uděláme z gruntu nové. Budou pro chodce pohodlnější, bezpečnější a budou vypadat lépe. Já už uvažuji optikou budoucího důchodce. Kdybyste se mě zeptala před dvaceti lety, možná bych řekl skatepark.