Odcházelo se vám z funkce starosty lehce, nebo to nakonec bylo složitější, než jste si myslel? Odchází se mi dobře. Rozhodl jsem se tak a nelituji. Pravdou ale je, že když jsem se před ustavujícím zasedáním zastupitelstva otočil na tu židli, na které jsem sedával dvacet let, a věděl, že už si na ni nikdy nesednu, proběhlo mi hlavou, co všechno se za ta léta odehrálo. Ve stejný den jsem ještě naposledy vítal občánky a v duchu jsem si říkal, jestli mezi těmi rodiči není nějaký občánek, kterého jsem vítal kdysi. To se může lehce stát za ta léta. Tak jsem si to tak v sobě trošku rekapituloval. Ale jsem s tím srovnaný. Je pro mě velká úleva, že odcházím, byla to pracovní zátěž.

Jiří Kulhánek, 60 let

Vystudoval učitelství v oborech národní škola a výtvarná výchova. V roce 1993 se stal ve svých 31 letech nejmladším přednostou okresního úřadu v České republice. Starostou Kadaně byl od roku 2002. Poslední dva roky zastává funkci náměstka hejtmana Ústeckého kraje pro oblast sociálních věcí, bezpečnosti a sociálně vyloučených lokalit. Má dva syny.

Jak vypadaly vaše poslední dny v kanceláři starosty? Zabalil jste věci do krabic, zamkl a předal klíče?

Naskládal jsem to do papírových tašek, něco jsem odvezl do Ústí nad Labem, něco málo domů. Většinu jsem ale vyhodil, protože jsem našel věci ještě z okresního úřadu. Říkal jsem si „kdyby se mi náhodou hodily”. Když jsem ale viděl, jak jsou ty papíry zašlé, přitom jsem je nikdy neotevřel, nemilosrdně jsem je vyházel. Byla toho spousta za těch dvacet let. Probírání a balení věcí mi zabralo čtyři dny.

Byl jste starostou dvacet let, což je obdivuhodná doba. Kromě toho se vám v Kadani dařila jinde nevídaná věc. Vítězil jste s ODS i v letech, kdy strana republikově propadala. Čím to podle vás bylo?

Není to jen o tom, že se v Kadani volí ODS. Ona je tady taková anomálie. Když se podíváte na výsledky parlamentních voleb, vyhrává v nich tady ANO, protože je to o politicích v Praze. Komunálky jsou ale o místních, takže nás lidé volí, protože nás znají. Vědí, co jsme zač.

Volí jména…

Jasně. Je nás tady bezmála osmnáct tisíc a všichni se známe navzájem. Není tu člověk, který by mě neznal.

Co byla pro vás jako pro starostu zatěžkávací zkouška?

Ten začátek byl těžký samozřejmě. Hodně. Přebírali jsme agendu od okresního úřadu. Já měl naštěstí tu výhodu, že jsem s sebou tehdy jako přednosta bývalého okresního úřadu přivedl padesát úředníků. Městský úřad se totiž tehdy rozšiřoval o agendy, které tam dříve nebyly, protože se město stalo tzv. trojkovou obcí. Vlastně jsme vzali polovinu agendy z okresního úřadu a část agendy šla na kraj. Vše se muselo skloubit dohromady, jenže se mnou přicházela z okresu děvčata (úřednice), která původně kontrolovala ta děvčata tady v Kadani, z toho mohl být problém. Říkal jsem si, co s tím? Tak jsme udělali takový jeden večírek - holky se tam skvěle bavily a vše dobře dopadlo. Pořádáme ho dodnes. Je to takové setkání Sněženek, jak jim říkáme. Začátek na úřadě byl takový koženější. První volby v roce 2002 jsme sice vyhráli, ale jen o prsa, takže jsme v radě byli jen dva z devíti. Nebylo to jednoduché, ale já si s tím nějak poradil.

Na co jste skutečně pyšný? Co se podle vás v Kadani opravdu povedlo?

To vím bezpečně. Jsem pyšný na to, že mají lidé město rádi. Je to takové pozitivní vlastenectví, kdy mají lidé k městu vztah, nebojí se za něj postavit a chlubit se tím, že jsou z Kadaně. To je úplná výhra. Tohle považuji za obrovský úspěch. Ale není to jen můj úspěch, je to úspěch všech lidí, kteří s tím pomáhali.

Na co vzpomínáte rád?

Bylo toho hodně. Zažil jsem skvělé spolupracovníky na úřadě a mám spoustu veselých zážitků. Nelituji jediného dne z těch dvaceti let. Na druhou stranu jsem rád, že jsem se rozhodl odejít. To bylo určitě rozumné.

Jiří Kulhánek.Zdroj: Deník/Janni Vorlíček

Co jste poradil svému nástupci?

Aby to nepokazil. Řekl jsem to ale trochu jinak. (smích) Rad jsem mu dal hodně, byli jsme spolu na radnici osm let. On je ale z jiného těsta než já, to je jasné. Má svůj způsob a třeba na to půjde ještě lépe, já v to doufám. Dal jsem mu například rady, jak pracovat s úředníky.

Co tím myslíte?

Byl jsem na úředníky přísný, půlka úřadu bude nejspíš ráda, že jsem odešel. Možná jsem k nim měl být někdy přátelštější. Když jsem se loučil s vedoucími odborů, šli jsme na oběd, kde jsem jim poděkoval za spolupráci a řekl, že vím, že jsem je péroval, ale že to bylo pro jejich dobro. (smích) Teď to bude samozřejmě jiné, Honza Losenický má jiný styl řízení. Já chci, aby bylo všechno akorát a pokud možno hned. To mám po svém tátovi.

Řekl jste, že se vám s odchodem z funkce ulevilo. Přišlo to v průběhu voleb, nebo až teď, když byl jmenovaný nový starosta?

Úleva přišla, už když jsem se rozhodl, že to udělám. To bylo někdy v dubnu. Řekl jsem to nejdříve svým kolegům. Připadalo mi, že se stále něco sype, vše se muselo řešit honem honem. Když zemřel teplický starosta Jaroslav Kubera, uvědomil jsem si, že nechci, aby mě vynesli z úřadu nohama napřed. Řekl jsem si, že takhle neskončím. Mám čtyři roky do důchodu, dva ještě budu pracovat na kraji. Zatím nevím, co budu dělat pak. Můj mladší syn mi řekl: „Tati, to je fajn. Tak zkus něco, co jsi vždycky chtěl dělat”. Já ale chtěl být popelář nebo indián. (smích)

Co byste chtěl dělat, až za dva roky skončí vaše práce na kraji?

Nevím, možná zkusím krajské volby ještě jednou.

Kdyby ne, je reálné, že byste se třeba vrátil k učitelství?

Na to už bych teď neměl nervy. Když jsem jako učitel přišel do třídy, všichni byli v pozoru, ani jsem nemusel být ostřejší. Dnes si vás ale děti točí na mobil, jsou drzé, to bych asi nedal. Obdivuji kantory, že to zvládají. To bych šel raději pást ovce nebo kozy, dal si do uší nějakou muziku a s čistou hlavou si užíval klid. Moje žena mi stále říká, že mi to přeje.

Už máte víc volného času?

Ještě ne. Volný čas jsem teď vyplňoval tím, že jsem vyklízel tu kancelář a jezdím také do práce v Ústí nad Labem. Minulý týden tam byl prezident Miloš Zeman, takže mě hejtman za sebe vyslal na Ministerstvo pro místní rozvoj kvůli Restartu (program, jímž vláda řeší pomoc strukturálně postiženým regionům, pozn. red.). Příprava mi zabrala skoro den, protože nerad někam jezdím nepřipravený. Práci pro kraj se teď mohu věnovat naplno.

Jsme tedy opět u práce. Máte soukromé plány, na které se těšíte?

Mám haldy knih, které musím nutně přečíst. Mám asi sedm tipů. Koukám na ně v knihovně a říkám si, která bude první? Většinou jsou to historické romány, ty mě baví, protože jsou postavené na nějakém historickém základě. Baví mě například starý Řím. Mám spoustu oblíbených spisovatelů. Také jezdím na kole, na to teď ale nebude počasí. Koupil jsem si k šedesátinám elektrokolo, sice jsem jako vášnivý cyklista vždycky říkal, že bych nic takového neudělal, ale donutilo mě to. Trápí mě kotník. A baví mě také zahrádka, kde se ženou vesele pěstujeme všechno možné. A hlavně máme vnučku. Je jí rok a čtyři měsíce, už běhá, hezky žvatlá a je úžasná. Jmenuje se Esterka.