Jaké problémy vám chataření přináší?

Chatařů je hodně, je to nával na obec naší velikosti. Největší problém, který řešíme, je svoz a likvidace odpadu, protože je musíme významně dotovat. Zatímco místní podle vyhlášky platí 650 korun za osobu ročně, chatař u nás platí 650 korun za objekt, ve kterém může být klidně i dvacet lidí. Ročně za likvidaci odpadů doplácíme kolem 600 až 700 tisíc korun, což jsou těžké peníze při rozpočtu kolem 20 milionů. Platíme je na úkor rozvoje, za tyto peníze by se dala zateplit bytovka.

Zdroj: Deník

Máte jako obec možnost to změnit?

Bylo by to pro nás složité a těžko vymahatelné. Pomohla by změna zákona, aby se chataři mohli oddělit od místních a platit zvlášť podle skutečných nákladů. Nebo by nám strašně pomohlo, kdyby si chataři vytvořili sdružení a popelnice si hradili sami. To se ale nejspíš nestane, protože se jim to nevyplatí.

Jediný problém je tedy ve financích?

Trochu s některými chataři bojujeme i v tom smyslu, že jsou nezodpovědní. Do popelnice na PET lahve klidně nasypou trávu, v kontejnerech se nám také objevuje stavební odpad a dvakrát, třikrát do týdne se stává, že je nepořádek i kolem popelnic. Na sezónu vždy počet kontejnerů posilujeme a v některých oblastech zvyšujeme vývoz na dvakrát týdně. Přidat další by bylo bezpředmětné, jen by se to všechno ještě zhoršilo. Hodně nám narostla například biosložka. I když máme v chatových oblastech 17 popelnic na bioodpad o objemu 1100 litrů, nestačí, protože tu má každý pěknou chatu, pěkný trávníček a nechce, aby mu dojem kazil kompost.

Ve které části Chban je největší boom chatařství? Ve Vadkovicích?Ano, ty se rozjely. Poláky jsou stabilní, není tam taková rozvojová plocha. Ty chaty už jsou postavené. Ve Vadkovicích je ale kolem tří set chat a dalších osmdesát se tam ještě vejde. Je to takové sídliště naležato.

Zdroj: Deník

Přináší vám vaše rekreační oblast i nějaké plusové body?

Ale samozřejmě. Jsme jedna z mála obcí, která si sama provozuje obchod, poštu a dvě pohostinství. Jedno je ve Chbanech, kde se i vaří a široko daleko je vyhlášené, další je v Polákách. V tom jsme na okrese, myslím si, úplně atypičtí. Dokážeme je pro místní lidi udržet právě díky turistům a chatařům, kteří k nám jezdí, bez nich by to nebylo možné. V tom se nám to trochu vrací. Historie je taková, že jsme pohostinství a obchod dříve pronajímali, provozovatelé ale buď sami skončili, nebo zkrachovali a neplatili, byl s tím problémy. Tak jsme si řekli, že do toho půjdeme jako obec, sehnali jsme si lidi – z 95 procent zaměstnáváme místní, a už to jede nějaký pátek. Jsme takto spokojení. Bez těchto služeb bychom tu byli úplně zazdění.

Jiří Hoření

48 let, starostou je posledních jedenáct let, předtím měl od roku 2000 funkci místostarosty. Původně pracoval jako elektromechanik. Baví ho četba, má čtyři děti.