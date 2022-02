Zdroj: DeníkNa seznámení se svou novou úlohou jste měl zatím jen pár týdnů. Tušíte už, co bude v tomto roce vaší největší výzvou?

Jednoznačně Aquasvět a jeho restart po rekonstrukci. V únoru bude částečně otevřený plavecký bazén a věříme, že do léta pojede kompletně vše včetně relaxační části.

Zábava ve vodních parcích je jedna z možností, jak si zkrátit zimu. Aquasvět je zavřený od loňského jara. Volají vám kvůli tomu lidé?

Volají a hodně. Denně odpovídáme na telefonáty a maily. Lidé chtějí znát datum otevření, které ale není v naší režii. Rekonstrukce je plně v rukách města. My jen trpělivě čekáme na její konec a snažíme se na otevření připravit především personálně a technicky, aby jel provoz od první minuty perfektně.

Chybí vám v Aquasvětě zaměstnanci?

Tím, že několik měsíců stál, odešla část personálu, kterou musíme doplnit. Jedná se o plavčíky, instruktory a pracovníky gastra. Naštěstí zůstali styční důstojníci důležití pro fungování Aquasvěta.

Už dříve jste prohlásil, že se chcete starat o zdravý image společnosti. V čem ho vidíte?

V tom, aby ji veřejnost měla v povědomí jako dobrou společnost a byla spokojená s našimi službami, ať už jde o objekty nebo akce. Chceme, aby se o ní více vědělo, což znamená, že hledáme nové trendy v propagaci.

Říkáte také, že chcete spolupracovat se sportovními kluby a kulturními spolky, abyste jim jako společnost vytvořili prostor a zázemí? Jakou máte představu?

Vzhledem k tomu, že historicky pocházím ze sportovního klubu - 35 let jsem aktivním členem basketbalového klubu Levharti, vidím věci i z druhé strany. Proto chci sportovním klubům nabídnou pomocnou ruku, aby akce neležely jen na nich. V únoru se s nimi chci sejít, naslouchat budu všem.

S kulturními spolky se setkáte také?

Ano, i když s nimi je to něco jiného než se sportovními kluby. Starosti našich středisek tolik nezažívají, protože tam nejsou denně. Prozkoumáváme všechny jejich nabídky, které k nám chodí a snažíme se z nich vytvořit co nejzajímavější celoroční program do všech našich středisek. Nabízíme: pojďte k nám, máte otevřené divadlo, kino Svět a letní kino.

Chystáte nějaké novinky na poli kultury a sportu?

Jednoznačně budeme pokračovat v kulturním dění, které už tu bylo, zároveň ale chceme tvořit nové větší projekty. Pracovat na nich bude nový kulturní referent, nastoupil před třemi měsíci a má spoustu nápadů. Čekáme jen, až se rozvolní pandemická situace, protože bychom neradi riskovali prázdná hlediště.

Plavecký bazén v Aquasvětě.Zdroj: Deník/Roman Dušek

Kultura a sport pořádala festival Otevřeno, který byl svého času největším festivalem pro širým nebem v kraji. Převezmete tyto otěže?

Pořádání festivalu Otevřeno přešlo na organizaci Chomutovská knihovna.

Nakolik utrpěla kultura a sport covidem? Vracejí se návštěvníci?

Zkoumal jsem to ještě před nástupem do funkce, protože jsem jako divák chodil na většinu divadelních vystoupení. Kulturu mám velmi rád, i když srdcem jsem hlavně sportovec. Řekl bych, že do divadla se lidé vrátili, chodí tam hlavně starší generace. Horší je to s návštěvností kina, kam chodí mladší generace, a ještě daleko hůře je na tom sport. Potřebujeme mladé obecenstvo, proto se chceme zaměřit na propagaci, komunikaci se školami a také firmami, které mohou jako benefity svým zaměstnancům nabídnout vstupenky na představení nebo zápas.

Společnost se velkou měrou věnuje správě nemovitostí. Která z nich potřebuje nejvíc zásahů, když pomineme Aquasvět?

Městská sportovní hala. Sice je krásná a velká, potřebovala by ale nové osvětlení, nějaké zednické práce a hlavně nový „obal“, protože nám do ní zatéká.

Vidíte nějaké nedostatky také na divadle?

Do budoucna tam plánuji udělat bezbariérový přístup.

Zkušenosti máte jako pedagog a šéftrenér basketbalových Levhartů. Z vašeho životopisu ale zajímavě vyčnívá, že jste se podílel na slavnostních večeřích českých prezidentů se světovými státníky. Jak?

V letech 1999 až 2009 jsem učil na hotelové škole v Údlicích. Vytvořili jsme tam solidní tým, se kterým jsme se deset let jezdili starat o všechny státnické návštěvy tehdejšího prezidenta Václava Klause. Ve spolupráci s hradním číšníkem jsme zařizovali galavečeře, kdy jsme zajišťovali veškerý servis. Vaření měla na starosti francouzská restaurace.

Obsluhovali i Obamu a Bushe

Koho jste obsluhovali?

Americké prezidenty Baracka Obamu, George Bushe a celou řadu dalších státníků, kteří přijeli například v rámci pražského summitu NATO. Obsluhovali jsme i papeže, prince Charlese a několik afrických králů. Do Prahy jsme jezdili dvakrát až čtyřikrát měsíčně. Později jsem pracoval v produkční agentuře Vizoo Image, kde jsem se soustředil na Česko-čínskou obchodní komoru a organizování kongresů. Dělali jsme opravdu velké luxusní akce, na kterých jsme spolupracovali s Obecním domem, Pražským hradem a řadou cateringových společností.

Máte nějakou speciální vzpomínku na některého ze státníků?

Stalo se, že jsme zůstali sami v místnosti s americkým prezidentem Barackem Obamou a on mě oslovil. Ptal se, jestli už jsem byl v USA, a tak jsme rozvinuli krátkou debatu s mojí tehdy lámanou angličtinou. Byl to zážitek a velká zkušenost v mých třiceti letech. Je to velmi příjemný člověk. Prohodili jsme pár vět v místnosti, kde jsem se o něj staral.

Radek Holuša (41 let)

Chomutovský rodák vystudoval UJEP v Ústí nad Labem, obor Tělesná výchova a sport. Čtvrtou sezónu je šéftrenérem mužů basketbalového klubu Levharti Chomutov. Jako pedagog deset let působil na střední škole v Údlicích a následně na Střední škole technické, gastronomické a automobilní v Chomutově. Několik let také podnikal jako organizátor velkých společenských a konferenčních akcí. Rok pobýval v USA, kde pracoval jako plavčík a zdokonaloval svou angličtinu. Je ženatý a má dvě děti.